Об организации движения муниципального транспорта 1 и 9 мая

Вниманию Озерчан!

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта» доводит до сведения жителей города, что 1 мая в связи с проведением праздничного шествия и праздничных мероприятий закрывается движение транспорта с 9.00 до 13.00 по улице Ленина с перекрестками улиц Матросова, Ермолаева, Колыванова, Советская и Лермонтова. По муниципальному маршруту № 2 «пл. Курчатова – поселок Татыш» остановки пл. Ленина и пл. Курчатова переносятся на остановки «Больничный городок» и «МИФИ».

С 9.00 до 13.00, автобусные остановки «Трансагенство» и «Площадь Ленина», переносятся к магазину «Подарки» и «Мифи».

С 1 мая 2017 года возобновляют свое движение сезонные садовые маршруты.

Сезонный садовый маршрут №26 будет выполняться на 9.00.

С 1 мая по муниципальному маршруту № 7 отменяются остановки до сада № 6.

Сообщаем Вам, что движение автобусов по городским, пригородным и сезонным садовым маршрутам 30 апреля и 1 мая 2017 года будет выполняться по воскресному расписанию.

В связи с проведением репетиции на площади им. Ленина 5 и 7 мая 2017 года с 10.30 до 13.00 будет временно прекращено движение транспорта. По муниципальным, межмуниципальным и сезонным садовым маршрутам автобусные остановки «Трансагенство» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «МИФИ».

09.05.2016 с 08.00 до 14.00 в связи с проведением парада посвященного 72-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, закрывается движение по площади имени Ленина. По пригородным и междугородним маршрутам и сезонным садовым маршрутам автобусные остановки «Трансагенство» и «Площадь Ленина», переносятся на остановку «МИФИ».

А также 09.05.2016 с 19.00 до 23.00 в связи с проведением праздничного салюта у ДК «МАЯК» закрывается движение в районе площади Броховича.

Остановка «ДК МАЯК » и «Универмаг», «Дом связи» по городским, пригородным и сезонным садовым маршрутам переносится на остановку «Памятный знак мужеству ликвидаторов радиационных аварий» в прямом и обратном направлении.

Муниципальное унитарное предприятие «Управление автомобильного транспорта»