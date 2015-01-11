Ряды южноуральских волонтёров пополнили юные озерчане

25 апреля 2017 г. во Дворце творчества детей и молодежи состоялось торжественное мероприятие - вручение волонтерских книжек молодым и активным ребятам, которые уже не раз принимали участие в различных акциях и помогли организовать мероприятия разного уровня в городе Озерске.

Гостем данного события стал директор АНО «Ассоциация волонтеров Южного Урала» Александр Носков (г. Челябинск), который рассказал о направлениях работы волонтеров в нашем регионе:

- медицинское волонтерство;

- событийное волонтерство;

- социальное волонтерство;

- спортивное волонтерство.

Основной целью работы Центра в Челябинске является координирование и обеспечение взаимодействия всех волонтёрских сообществ области. Руководители Центра выстраивают единую систему организации добровольческой деятельности на территории Южного Урала и создают условия для развития волонтёрского движения в каждом учебном заведении и муниципальном образовании региона.

Самым торжественным моментом мероприятия стало посвящение в волонтеры, а также вручение волонтерских книжек ребятам из организаций и объединений: «СМИК», «Наши дети», «САД», «Рост», «Зеленый город» и «Территориальной молодежной избирательной комиссии». Организатор мероприятия - волонтерская организация «СМИК» (ДТДиМ).

Ольга Потеряева

Фотограф – Светлана Гвоздева