В Челябинской области состоялся автопробег «Уральский рубеж- 2017»

Военно-патриотические движения Челябинской области в канун Дня Победы приняли участие в автопробеге «Уральский рубеж- 2017». В минувшие выходные Челябинским региональным отделением Общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Челябинским региональным отделением Российского военно-исторического общества, военно-патриотическим объединением «Русич», ассоциацией «Урал», совместно с представителями военно-патриотических клубов «Воин», «Ратибор» и «Лидер» был проведен автопробег «Уральский рубеж- 2017». Мероприятие прошло с целью привлечения молодежи к активной социальной деятельности, формирования активной духовно-нравственной позиции у молодого поколения, приобщения к изучению истории страны и культуры родного края. «Привлечение внимания общественности к ветеранам Великой Отечественной войны и боевых действий проживающих на территории Челябинской области – важная задача патриотических организаций области. Второй задачей автопробега было укрепление дружеских взаимоотношений и распространение опыта в среде общественных организаций занимающихся организацией патриотической и поисковой деятельностью. С чем мы успешно справились», – отметил председатель президиума отделения общероссийской общественной организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» Виктор Кузенков. Автопробег стартовал в Челябинске и прошел в четырех населенных пунктах Челябинской области: поселке Травники Чебаркульского района, Златоусте, Симе и Аше. В поселке Травники участников автопробега встречал глава Травниковского сельского поселения Сергей Ежов. Участники пробега посетили местный музей краеведения. Но, наверное, больше всего запомнится встреча с местными ветеранами в Златоусте, которую организовал на Красной Горке ученый-историк и просто активный человек Борис Конюхов, откуда виден Златоуст, как на ладони. В Аше в парке имени Пилютова у памятника воинам-интернационалистам прошел митинг, встреча с ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов. Также на площади города была развернута выставка фотодокументов, оружия, автовыставка и праздничный концерт.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-sostoyalsya-avtoprobeg-uralskiy-rubezh-2017-38423