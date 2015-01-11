Губерния В День Победы на Первом канале покажут сюжет о ЧТЗ Съемочная группа Первого канала из программы «Доброе утро» побывала на Челябинском тракторном заводе. Приезжать к тракторостроителям в канун Дня Победы для этой программы стало традицией – нынешний визит столичных телевизионщиков уже третий. И всякий раз журналистов Первого привлекает возможность общения с ветеранами Танкограда, которых, увы, остается все меньше, а также возможность снять в движении образцы бронетанковой техники, выпускавшиеся на предприятии в годы войны. На этот раз главным стальным героем стал танк Т-34. Хотя в цехе, где технику готовят к предстоящему в Челябинске параду, гости увидели и самоходку ИСУ-152, и танк ИС-3. В сборочно-комплектовочном цехе завода журналист Первого канала Антон Исюков встретился с ветеранами-конструкторами, каждый из которых поведал свою историю работы на тракторном. Виталий Федоров, из головного конструкторского бюро «Трансдизель», родился в Ленинграде, ему было семь, когда началась война. Его отца вместе с Кировским заводом эвакуировали в Челябинск. Сам Виталий Федоров на ЧТЗ пришел в 1958-м, после окончания военно-морского инженерного училища. Ему довелось работать под началом главного конструктора по дизелям Ивана Трашутина и даже быть его заместителем. Имя дважды Героя Социалистического Труда Ивана Трашутина широко известно, он, по сути, стал одним из основоположников научной школы двигателестроения. Конечно, тележурналисты спрашивали ветерана о легендарном Иване-Дизеле, чьи моторы ставились на все средние и тяжелые танки Великой Отечественной. О самом знаменитом отечественном танке времен войны гостям рассказал ветеран главного специализированного конструкторского бюро №2, бывший заместитель главного конструктора Эрик Яровой. Сам он участвовал в создании БМП-1 и других образцов бронетехники, тракторов ДЭТ-250 и Т-800, мини-трактора «Уралец». В музее ЧТЗ съемочная группа встретилась с ветераном конструкторского бюро, занимавшегося разработкой гражданской продукции – тракторов, Борисом Магарилло, который трудился на заводе более 60 лет, а половину этого времени работал заместителем главного конструктора. Борис Магарилло был в числе первых выпускников созданного в 43-м будущего Южно-Уральского госуниверситета, где в то время преподавали выдающиеся конструкторы Танкограда Жозеф Котин, Николай Духов, Михаил Балжи. О них, создателях грозной техники, уничтожавшей на полях сражений гитлеровские танки, и поведал ветеран. Еще журналисты Первого поздравили с днем рождения Александру Фролову (Садикову), знаменитого бригадира фронтовой комсомольской бригады, чье 92-летие выпало на эти дни. Она рассказала, как эвакуировалась из Ленинграда, как трудился ее «девчоночий» коллектив в цехе нормалей, как провожали они на фронт танкистов-добровольцев. Александра Фролова выступала на митинге 9 мая 43-го с наказом Челябинской танковой бригаде от молодежи завода. На том самом месте у главпочтамта, где теперь памятник танкистам-добровольцам, стояла на трибуне вместе с первым секретарем Челябинского обкома партии Социалистического Труда Николаем Патоличевым, одним из организаторов и непосредственных руководителей создания Уральского добровольческого танкового корпуса, впоследствии дважды Героем , кавалером одиннадцати орденов Ленина. Состоялись ходовые съемки и главного стального героя сюжета – танка Т-34. Испытатели предприятия Николай Ефимов и Олег Окольников – его заводской экипаж – вывели боевую машину из ворот цеха, где в войну действовал танковый конвейер, и показали на ходу бодрую 70-летнюю «ласточку». После работы съемочная бригада Первого канала с удовольствием фотографировалась у легендарной «тридцатьчетверки». Сюжет о предприятии и его людях будет показан 9 мая в программе «Доброе утро», перед трансляцией парада на Красной площади. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-den-pobedy-na-pervom-kanale-pokazhut-syuzhet-o-chtz-38471 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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