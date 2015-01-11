В День Победы на Первом канале покажут сюжет о ЧТЗ

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Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

Стихи А.Волынцева читает з.а. РФ В.Азимов

Стихи А.Волынцева читает О.Литвинцева

Стихи А.Волынцева читет з.а. РФ Н.Скрябин

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

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Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

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В День Победы на Первом канале покажут сюжет о ЧТЗ

Съемочная группа Первого канала из программы «Доброе утро» побывала на Челябинском тракторном заводе. Приезжать к тракторостроителям в канун Дня Победы для этой программы стало традицией – нынешний визит столичных телевизионщиков уже третий. И всякий раз журналистов Первого привлекает возможность общения с ветеранами Танкограда, которых, увы, остается все меньше, а также возможность снять в движении образцы бронетанковой техники, выпускавшиеся на предприятии в годы войны. На этот раз главным стальным героем стал танк Т-34. Хотя в цехе, где технику готовят к предстоящему в Челябинске параду, гости увидели и самоходку ИСУ-152, и танк ИС-3. В сборочно-комплектовочном цехе завода журналист Первого канала Антон Исюков встретился с ветеранами-конструкторами, каждый из которых поведал свою историю работы на тракторном. Виталий Федоров, из головного конструкторского бюро «Трансдизель», родился в Ленинграде, ему было семь, когда началась война. Его отца вместе с Кировским заводом эвакуировали в Челябинск. Сам Виталий Федоров на ЧТЗ пришел в 1958-м, после окончания военно-морского инженерного училища. Ему довелось работать под началом главного конструктора по дизелям Ивана Трашутина и даже быть его заместителем. Имя дважды Героя Социалистического Труда Ивана Трашутина широко известно, он, по сути, стал одним из основоположников научной школы двигателестроения. Конечно, тележурналисты спрашивали ветерана о легендарном Иване-Дизеле, чьи моторы ставились на все средние и тяжелые танки Великой Отечественной. О самом знаменитом отечественном танке времен войны гостям рассказал ветеран главного специализированного конструкторского бюро №2, бывший заместитель главного конструктора Эрик Яровой. Сам он участвовал в создании БМП-1 и других образцов бронетехники, тракторов ДЭТ-250 и Т-800, мини-трактора «Уралец». В музее ЧТЗ съемочная группа встретилась с ветераном конструкторского бюро, занимавшегося разработкой гражданской продукции – тракторов, Борисом  Магарилло, который трудился на заводе более 60 лет, а половину этого времени работал заместителем главного конструктора. Борис Магарилло был в числе первых выпускников созданного в 43-м будущего Южно-Уральского госуниверситета, где в то время преподавали выдающиеся конструкторы Танкограда Жозеф Котин, Николай Духов, Михаил Балжи. О них, создателях грозной техники, уничтожавшей на полях сражений гитлеровские танки, и поведал ветеран. Еще журналисты Первого поздравили с днем рождения Александру Фролову (Садикову), знаменитого бригадира фронтовой комсомольской бригады, чье 92-летие выпало на эти дни. Она рассказала, как эвакуировалась из Ленинграда, как трудился ее «девчоночий» коллектив в цехе нормалей, как провожали они на фронт танкистов-добровольцев. Александра Фролова выступала на митинге 9 мая 43-го с наказом Челябинской танковой бригаде от молодежи завода. На том самом месте у главпочтамта, где теперь памятник танкистам-добровольцам, стояла на трибуне вместе с первым секретарем Челябинского обкома партии Социалистического Труда Николаем Патоличевым, одним из организаторов и непосредственных руководителей создания Уральского добровольческого танкового корпуса, впоследствии дважды Героем , кавалером одиннадцати орденов Ленина. Состоялись ходовые съемки и главного стального героя сюжета – танка Т-34. Испытатели предприятия Николай Ефимов и Олег Окольников – его заводской экипаж – вывели боевую машину из ворот цеха, где в войну действовал танковый конвейер, и показали на ходу бодрую 70-летнюю «ласточку». После работы съемочная бригада Первого канала с удовольствием фотографировалась у легендарной «тридцатьчетверки». Сюжет о предприятии и его людях будет показан 9 мая в программе «Доброе утро», перед трансляцией парада на Красной площади.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-den-pobedy-na-pervom-kanale-pokazhut-syuzhet-o-chtz-38471

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