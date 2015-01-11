В Озёрске приведут в порядок «гостевую» дорогу

Администрацией Озёрского городского округа объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт автодороги по улице Челябинская на участке от светофора в районе канала до Метлинского шоссе. Многополосная трасса длинной около полутора километров проходит от развязки в районе дамбы мимо нескольких офисных и торговых зданий, а также микрорайона Заозёрный. Победителям аукциона предстоит капитально отремонтировать также дорожное покрытие до и после Каслинского КПП и участок дороги в районе рынка до развилок на Метлино и Касли.

Кроме полного снятия и многослойного перекрытия дорожного полотна, грядущий ремонт предполагает демонтаж и установку бордюров, остановочных комплексов, восстановление газонов.

Заявки на самый крупный озёрский ремонт 2017 года принимаются до 11 мая, дата проведения аукциона – 15 мая. Сумма, выделяемая бюджетом Озёрска не ремонт «гостевой» трассы, составляет 61 164 140 рублей. Однако к аукциону уже проявляют интерес крупные компании из Челябинска и других городов. В связи с этим можно предположить, что борьба за победу в торгах развернётся не шуточная, а значит, первоначальная стоимость будущего контракта будет существенно снижена. Это позволит направить сэкономленные средства на решение других проблем в городском хозяйстве Озёрска.

Озёрск.ру