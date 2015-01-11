В Озёрске сгорел склад на базе УРСа

3 мая около 15 часов на производственно-складской территории по улице Монтажников, известной как база УРСа, загорелся склад опилок рядом с рыбокоптильным цехом. Оперативно прибывшее к месту возгорания пожарное отделение на автоцистерне приступило к ликвидации пожара. Ликвидация пожара осуществлялась одним пожарным стволом.
Благодаря быстрым и грамотным действиям пожарного расчета, пожар не получил распространения, находящийся в непосредственной близости рыбокоптильный цех и офис компании не пострадали.
Пострадавших в ходе пожара нет. Причина возгорания устанавливается.
Озёрск.ру
Фото: Сергей Дерябин
Видео: Павел Проходцев
Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!