В выходные — сказки в малом и большом залах театра кукол

6 и 7 мая вас вновь ждут два спектакля: 6 мая, в 11.00 и 13.00 — спектакль "Сказка в подарок” (для детей с 3 лет) в малом зале;

7 мая, в 11.00 — спектакль "Сказка про Василису Премудрую” (для детей с 5 лет).

"Сказка в подарок"

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – з. а. РФ Нина Туманова (Архангельск)

Художник-постановщик – Екатерина Кишова (Архангельск)

Композитор – Антон Веселков (Архангельск)

Легкий, незамысловатый моноспектакль подскажет родителям, как можно весело поиграть с собственным ребенком и подарить ему незабываемый День рождения! Почему? Да потому что к нему в гости придет сама Тетушка Праздник! А значит, будет весело и интересно! Ведь она обязательно расскажет сказку в подарок!

В спектакле играет актриса Алена Максимова.

Продолжительность спектакля — 35 минут без антракта.

"Сказка про Василису Премудрую”

Постановщики спектакля:

Режиссер-постановщик – Станислава Кузнецова (Санкт-Петербург)

Художник-постановщик – Андрей Степанов

Композитор – Сергей Гальперин

Такое привычное с детства название «Сказка про Василису Премудрую». И образ героини сразу перед глазами: во всем положительная, трудолюбивая, не лишенная обаяния, верная, знающая всю свою судьбу наперед молодая женщина.

Одноименный спектакль Озерского театра кукол стирает все стереотипы, заложенные в детстве с молоком матери. Перед нами появляется бойкая, расторопная курносая девчушка с дерзко задранной косичкой. Трудолюбие у нее наследственное, досталось из русских народных сказок, поэтому она и печь растопит, и блинов напечет. Но вот и ее самобытная черта – безмерная любовь к книгам, отсюда и ученость, да и характер непростой.

Загордилась Василисушка, да и не признала в Иване своего суженного, и сама послала его доказывать свои чувства, одним словом, на верную гибель послала. Лишена героиня спектакля дара предвидения, а вся пре-мудрость ее свелась к учености. Так эмблемотичный образ народной сказки обрел жизненную неоднозначность, плоть и кровь.

Этот оригинальный сценарий, полный неожиданных поворотов сюжета, написала, а затем и воплотила в озерском театре кукол в 2008 году питерский режиссер Станислава Кузнецова. Ей удалось создать волшебную сказку, которая не оставляет равнодушным ни детей, ни взрослых, так как она пронизана чудесными превращениями, воплощенными на сцене. В спектакле настолько абсолютно точна «техническая» игра актеров, что постоянно диву даешься тому волшебству, которое разворачивается перед твоими глазами. Удивительным образом сами собой по сцене летают старый лапоть и сапожок, блины и книги. Вопрос, как же это сделано, не покидает взрослого, а дети наслаждаются настоящими чудесами, творящимися на их глазах.

Бойкая, бодрая, живая, многоликая музыка спектакля, сочиненная Сергеем Гальпериным, передает характер каждого персонажа: и дерзкой, задиристой Василисы, и решительного, чуть простоватого, но с достоинством Ивана, и сонноливо-дремотного коварного Кота-Баюна.

В спектакле все крупно, весомо и значимо: крупные планшетные куклы, созданные Андреем Степановым, органично вписываются в крупнодетализированное пространство сцены, но эта масштабность наоборот создает ощущение компактности, цельности и уютности сказки с ароматом деревенских блинов.

Спектакль полон доброго юмора, интригующих сцен, многие из которых строятся на диалоге со зрительным залом, и юные зрители торопятся помочь героям сказки найти свое счастье.

Действующие лица и исполнители:

Василиса Премудрая — Екатерина Замула

Баба Яга, Дракон, Ручей — Татьяна Белка

Иван — Сергей Гальперин

Рассказчик, Кот Баюн, Избушка — Игорь Шестаков

Продолжительность спектакля 1час 15 минут с антрактом.

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