Лесной пожар полностью ликвидирован

Лесной пожар, начавшийся 2 мая в районе разъезда А (в лесном массиве в районе посёлка Татыш Озерского городского округа), полностью потушен. За прошлые сутки силами пожарной охраны ФПС №1 МЧС России были ликвидированы очаги возгорания на заболоченных участках, а также в районе войскового стрельбища. Кроме того, была произведена дополнительная опашка лесной территории силами муниципального звена РСЧС.
По произведённым замерам предельной концентрации в воздухе окиси углерода, показатели находятся в пределах нормативных значений. В настоящее время 20 сотрудников пожарной охраны направлены для мониторинга территории. Открытых очагов горения не наблюдается.
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