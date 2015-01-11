Лесной пожар полностью ликвидирован

Лесной пожар, начавшийся 2 мая в районе разъезда А (в лесном массиве в районе посёлка Татыш Озерского городского округа), полностью потушен. За прошлые сутки силами пожарной охраны ФПС №1 МЧС России были ликвидированы очаги возгорания на заболоченных участках, а также в районе войскового стрельбища. Кроме того, была произведена дополнительная опашка лесной территории силами муниципального звена РСЧС.

По произведённым замерам предельной концентрации в воздухе окиси углерода, показатели находятся в пределах нормативных значений. В настоящее время 20 сотрудников пожарной охраны направлены для мониторинга территории. Открытых очагов горения не наблюдается.

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