Поэтов Озёрска приглашают принять участие в VIII Областном фестивале поэзии «Уральская лира – 2017», который состоится 3 июня 2017 года в г. Коркино.

Положение о проведении VIII Областного фестиваля поэзии «Уральская лира-2017»

1. Учредители

- Министерство культуры Челябинской области.

- Администрация Коркинского муниципального района.

2. Организаторы

- ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»

- Челябинское отделение Союза писателей России;

- Управление культуры администрации Коркинского муниципального района;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района»;

- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района».

3. Цели и задачи

- пропаганда творчества уральских поэтов;

- поддержка и стимулирование одаренной молодежи;

- выявление новых талантливых имен;

- привлечение слушателей, любителей поэзии.

4. Сроки и место проведения

Фестиваль состоится в г.Коркино 3 июня 2017 г. в 11.00 ч. во Дворце культуры «Горняк» (ул.Цвиллинга, д.3). Регистрация участников проводится в день проведения фестиваля с 09.00.

5. Состав жюри

Члены Союза писателей России.

6. Условия и порядок проведения фестиваля

К участию в фестивале приглашаются авторы, прошедшие регистрацию в установленные сроки. Обязательным условием участия в фестивале является предоставление своих произведений в печатном варианте в день регистрации.

Номинации фестиваля:

- «Аистенок» - авторы от 12 до 17 лет;

- «Молодые голоса» - авторы от 18 - 30 лет;

- «Окрыленность» - для всех остальных авторов.

Продолжительность чтения автором своих поэтических произведений – до 3 минут. Организаторы имеют право изменить продолжительность чтения, исходя из количества участников фестиваля.

Желающие принять участие в фестивале должны заполнить заявку (Приложение) и проинформировать организаторов фестиваля до 25 мая 2017 года. Авторы, не представившие Заявки, не допускаются к участию в фестивале. Предварительные заявки по телефону: 8(35152) 3-84-30 или по адресу: 456550, г.Коркино, ул. Ленина, д.7 – Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района, e-mail: [email protected]

На фестивале возможна выставка-продажа поэтических сборников и работ художников.

7. Программа фестиваля (проект)

9.00 – Регистрация участников;

10.00 – Выставка-продажа поэтических сборников. Участникам фестиваля предоставляется возможность проведения презентации своих авторских сборников;

10.00 – Выступление Лауреатов областных конкурсов музыкального искусства;

11.00 – Торжественное открытие фестиваля;

11.10 – Поэтические чтения;

14.00 – Подведение итогов. Награждение.

8. Награждение

- Дипломы Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации;

- Призовой фонд;

- Благодарности за участие в фестивале.

Другие организации, общественные объединения, частные и юридические лица, в рамках фестиваля, имеют право учреждать свои премии и призы.

9. Финансовые условия

Организационный взнос за участие в фестивале составляет 350 рублей с участника. Оплату можно произвести наличным и безналичным путем. Участники фестиваля самостоятельно несут транспортные расходы и расходы по питанию.

10. Дополнительные сведения об условиях проведения конкурса

Во время фестиваля проводится видео и фотосъемка. Эти материалы могут быть использованы в средствах массовой информации и в сети Интернет.

ЗАЯВКА

на участие в VIII Областном фестивале поэзии

«Уральская лира-2017»

ФИО участника

Район, город

Литературное Объединение

Произведение

Номинация

http://www.ocnt.ru