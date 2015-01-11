Поэтов Озёрска приглашают принять участие в VIII Областном фестивале поэзии «Уральская лира – 2017», который состоится 3 июня 2017 года в г. Коркино.
Положение о проведении VIII Областного фестиваля поэзии «Уральская лира-2017»
1. Учредители
- Министерство культуры Челябинской области.
- Администрация Коркинского муниципального района.
2. Организаторы
- ОГБУК «Челябинский государственный центр народного творчества»
- Челябинское отделение Союза писателей России;
- Управление культуры администрации Коркинского муниципального района;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района»;
- Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры «Горняк» Коркинского муниципального района».
3. Цели и задачи
- пропаганда творчества уральских поэтов;
- поддержка и стимулирование одаренной молодежи;
- выявление новых талантливых имен;
- привлечение слушателей, любителей поэзии.
4. Сроки и место проведения
Фестиваль состоится в г.Коркино 3 июня 2017 г. в 11.00 ч. во Дворце культуры «Горняк» (ул.Цвиллинга, д.3). Регистрация участников проводится в день проведения фестиваля с 09.00.
5. Состав жюри
Члены Союза писателей России.
6. Условия и порядок проведения фестиваля
К участию в фестивале приглашаются авторы, прошедшие регистрацию в установленные сроки. Обязательным условием участия в фестивале является предоставление своих произведений в печатном варианте в день регистрации.
Номинации фестиваля:
- «Аистенок» - авторы от 12 до 17 лет;
- «Молодые голоса» - авторы от 18 - 30 лет;
- «Окрыленность» - для всех остальных авторов.
Продолжительность чтения автором своих поэтических произведений – до 3 минут. Организаторы имеют право изменить продолжительность чтения, исходя из количества участников фестиваля.
Желающие принять участие в фестивале должны заполнить заявку (Приложение) и проинформировать организаторов фестиваля до 25 мая 2017 года. Авторы, не представившие Заявки, не допускаются к участию в фестивале. Предварительные заявки по телефону: 8(35152) 3-84-30 или по адресу: 456550, г.Коркино, ул. Ленина, д.7 – Централизованная библиотечная система Коркинского муниципального района, e-mail: [email protected]
На фестивале возможна выставка-продажа поэтических сборников и работ художников.
7. Программа фестиваля (проект)
9.00 – Регистрация участников;
10.00 – Выставка-продажа поэтических сборников. Участникам фестиваля предоставляется возможность проведения презентации своих авторских сборников;
10.00 – Выступление Лауреатов областных конкурсов музыкального искусства;
11.00 – Торжественное открытие фестиваля;
11.10 – Поэтические чтения;
14.00 – Подведение итогов. Награждение.
8. Награждение
- Дипломы Лауреатов I, II, III степени в каждой номинации;
- Призовой фонд;
- Благодарности за участие в фестивале.
Другие организации, общественные объединения, частные и юридические лица, в рамках фестиваля, имеют право учреждать свои премии и призы.
9. Финансовые условия
Организационный взнос за участие в фестивале составляет 350 рублей с участника. Оплату можно произвести наличным и безналичным путем. Участники фестиваля самостоятельно несут транспортные расходы и расходы по питанию.
10. Дополнительные сведения об условиях проведения конкурса
Во время фестиваля проводится видео и фотосъемка. Эти материалы могут быть использованы в средствах массовой информации и в сети Интернет.
ЗАЯВКА
на участие в VIII Областном фестивале поэзии
«Уральская лира-2017»
ФИО участника
Район, город
Литературное Объединение
Произведение
Номинация
http://www.ocnt.ru