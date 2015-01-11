Регионы ограничивают продажу алкоголя 9 мая

Российские регионы один за другим вводят запрет на торговлю спиртным в День Победы. Такое решение уже приняли власти в 24 субъектах РФ. Их число еще может увеличиться. Эксперты отмечают, что для магазинов и производителей алкогольных напитков ограничение продаж не принесет убытков, заметных в результатах месяца.

В ряде российских регионов продажа алкоголя 9 мая будет ограничена. Решение о запрете продаж в местах празднования уже приняли власти Москвы, Крыма, Белгородской области, Республики Хакасия. В этих регионах постановления об ограничении принимаются каждый год. Постоянный запрет на торговлю спиртным 9 мая уже несколько лет закреплен в законодательстве Пермского края, Тамбовской и Тюменской областей. О возможности ввести запрет сообщали также власти Карелии.

В ряде регионов ограничения на продажу спиртного в праздничный день вводят муниципальные власти. Так, торговать спиртным в местах празднований в этом году запретили мэрии Твери, Волгограда, Иваново, Иркутска, Тюмени, Екатеринбурга, Новосибирска, Улан-Удэ, Ижевска, Тобольска, Выксы, Новочебоксарска и других.

В ряде регионов и городов чиновники действуют мягче — не вводят прямой запрет, а направляют предпринимателям рекомендацию не торговать спиртным в День Победы. Так в этом году поступили, например, в администрации Барнаула.

При этом законодательство ряда субъектов уже ограничивает продажи спиртного «в местах проведения праздников» — таков порядок в Мордовии, Омской, Оренбургской областях, Севастополе.

Гендиректор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадим Дробиз утверждает, что даже если во всех регионах будет введен запрет продаж спиртного в День Победы, это никак не отразится на выручке магазинов и производителей алкоголя.

— Один торговый день, конечно, будет убыточным, но этого не будет заметно даже по результатам месяца. Возможна разница лишь на сотые доли процента, — сказал эксперт.

Вадим Дробиз также предположил, что многие россияне просто предпочтут закупить спиртное накануне праздника.

Президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков также заявил, что однодневный запрет продаж спиртного не «бьет» по выручке магазинов, однако отметил, что это приносит предпринимателям неудобства.

— Не во всех магазинах под алкоголь выделен отдельный стеллаж, и возникает техническая проблема того, как отгородить бутылки. Приходится задействовать дополнительных сотрудников для перестановок в зале или объяснений покупателям, — пояснил Вадим Зуйков.

Как уже сообщали «Известия», в последние годы Минздрав фиксирует снижение интереса россиян к спиртному. По предварительным данным ведомства, в прошлом году показатель потребления спиртного в пересчете на абсолютный алкоголь на душу населения в год снизился на 0,2 л по отношению к 2015 году и составил 10,3 л. Продажи спиртного сократились на 2,4%.

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