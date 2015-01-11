9 мая россияне испытывают чувство гордости!

Федеральный социологический опрос показал, что в «День Победы» более 92% россиян испытывают чувство гордости за победу в Великой Отечественной Войне (1941 – 1945).

В ходе опроса выяснилось, что 8% респондентов, попавших в выборку, не смогли ответить какой праздник 9 мая (от 18 до 26 лет).

Чаще всего праздник «День победы» ассоциируется: у 56% респондентов с георгиевской лентой, а у 28% с тюльпанами.

Опрос проводился в апреле 2017 года. В выборку попали 3800 респондентов в 18 городах Российской Федерации (Москва, Новосибирск, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Самара, Ростов-на-Дону, Уфа, Красноярск, Пермь, Воронеж, Волгоград, Тюмень, Саратов, Краснодар). В исследовании общественного мнения приняли участие респонденты в возрасте от 18 до 67 лет.

На вопрос: как Вы относитесь к современной Германии? 21% респондентов указали, что относятся положительно, 42% россиян указали, что относятся скорее положительно, 33% относятся нейтрально, и только 4% респондентов указали, что относятся скорее отрицательно.

При этом стоит отметить, что более 89% респондентов, участвующих в опросе никак не ассоциируют современную Германию с фашистской.

По данным социологического опроса, более 87% россиян ежегодно отмечают праздник «День Победы» и более 52% респондентов попавших в выборку считают, что праздник «Дня Победы» является самым главным праздником в году.

Таковы данные социологического исследования, проведенного агентством Zoom Market.

Андрей Штыров коммерческий директор агентства ZOOM MARKET отметил, что в связи с такими событиями, как присоединение Крыма к территории России и после правильного ведения внешней политики со стороны руководства государства, уровень патриотизма в стране за последние несколько лет сильно повысился.

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Справка:

Маркетинговое агентство Zoom Market основано в 2008 году. Основной специализацией компании является проведение социологических и маркетинговых исследований. За время своего существования агентство реализовало более 500 исследовательских проектов для более чем 150 компаний. Среди клиентов Zoom Market крупнейшие российские компании: «OGGI» (с августа 2010 года «OODJI»), «Оранта Страхование», ТД «Айсберри», финансовая группа «БКС», «Окна роста», «Tervolina», «Сафари Кофе», группа компаний «КиН» и многие другие.