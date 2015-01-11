Внимание, акция: «Сдай старую покрышку»

Шины, отработавшие свой срок, чаще всего автомобилистами просто выбрасываются или закапываются. Вряд ли этот способ можно назвать экологически безопасным, поскольку в естественных условиях шины разлагаются более ста лет. Все это время происходит вымывание токсичных органических соединений, которые попадают в почву. Отработанные автопокрышки являются опасными отходами и подлежат обязательной утилизации и переработке.

В настоящий период в российском законодательстве произошли большие изменения в сфере обращения с отходами для снижения антропогенной нагрузки на окружающую среду, сохранения природных запасов ценного сырья, развития ресурсосберегающих технологий. Внедрение сортировки отходов – первый этап на пути рационального использования естественных ресурсов - вместе с тем позволяет сократить площади земель, занятых отходами.

В рамках Года экологии отделом охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа и ООО «ТК «Чистый город» 28 и 29 июня, с 08:00 до 17:00 часов, по адресу: ул. Еловая, 4, будет организована акция по сбору шин, вышедших из эксплуатации.

Все желающие смогут сдать старые шины и тем самым позаботиться о сохранности окружающей среды.

Информация предоставлена отделом охраны окружающей среды администрации Озерского городского округа.