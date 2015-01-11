Устранены печальные последствия праздника

Сотрудники МУП «УАТ» в максимально короткие сроки вернули на место несколько дорожных знаков, которые были вырваны из земли и сбиты набок неизвестными лицами после массовых мероприятий в ночь с 23 на 24 июня.

Конструкции, предназначенные для предупреждения аварийных ситуаций (аншлаги «Стоп»), пострадали на двух перекрестках в старом микрорайоне: ул. Советская – пр. Победы и ул. Советская – ул. Космонавтов (здесь также оказался взломанным и разоренным пешеходный светофор).

- Мы сталкиваемся с такими фактами вандализма регулярно, особенно много объектов приходится восстанавливать после массовых мероприятий: например, кто-то выкорчевал и согнул 12 знаков дорожного движения на улицах Верхняя и Матросова (похоже, по ходу следования из городского парка) после праздника «Проводы зимы», - пояснил ситуацию директор МУП «УАТ» Александр Лазуткин. - Это хулиганство, по-другому я сказать не могу. И призываю всех жителей города бережно относиться к муниципальному имуществу, ведь Озерск - это наш общий дом.

Напомним, что 23 июня у ДК «Маяк» состоялся праздник, посвященный Дню города и 69-летию ФГУП «ПО «Маяк». Его посетили тысячи озерчан, для них был организован большой концерт с участием хореографических, вокальных и спортивных коллективов.

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