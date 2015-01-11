Муниципальное предприятие понесет ответственность за заключение крупной сделки без согласия собственника

Прокуратура ЗАТО г.Озерска в рамках осуществления надзора за соблюдением требований федерального законодательства установила, что директором МУП "Управление автомобильного транспорта" Озерского городского округа в апреле 2017 года с ООО «Синегорье – Авто» заключен договор субподряда на выполнение работ по содержанию объектов улично – дорожной сети г. Озерска, поселка №2, цена договора составила свыше 30 млн. рублей.

С учетом размера уставного фонда муниципального унитарного предприятия, а также требований федерального законодательства о муниципальной собственности, заключенная директором предприятия сделка является крупной.

Однако в нарушение требований Федерального закона «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» договор заключен без согласия собственника-администрации городского округа.

По результатам проверки в отношении директора предприятия возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.35 КоАП РФ (нарушение порядка согласования при совершении сделки по распоряжению государственным (муниципальным) имуществом), которое направлено для рассмотрения мировому судье.

Кроме того, по ряду иных сделок, заключенных предприятием с ООО «Синегорье – Авто», материалы проверки направлены прокуратурой города в УФАС по Челябинской области».

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