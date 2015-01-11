«У длинных вод…»

XVI Региональные «Каслинские литературные чтения» прошли в эти июньские дни в городе Касли.

Поэтические Чтения в Каслях, состоявшиеся 24 июня, являются ярким событием в культурной жизни области и логическим завершением творческого сезона для самодеятельных авторов Северной Зоны Челябинской области. В этом году география Чтений расширилась за счет авторов из Кыштыма, Озерска, Каслей.

Каслинские самодеятельные авторы постоянно заявляют о себе в городе и районе, встречаются с ценителями местного творчества в самых разных коллективах. Поэтические Чтения в Каслях – это возможность пообщаться с литераторами из соседних городов, более или менее объективно оценить свой литературный уровень.

Главным событием Чтений стало вручение второй по счету Региональной литературной премии имени Раисы Боровковой «РАЙские яблоки». Эта литературная премия за личный вклад в развитие региональной литературы и пропаганду творчества местных самодеятельных авторов была учреждена каслинским Литературным Объединением в мае 2016 года.

Лауреатом II Региональной литературной премии имени Раисы Боровковой «РАЙские яблоки» в номинации «За верность родному слову» стала Анна Сыромятникова – преподаватель русского языка и литературы СШ № 25. Особенно приятно, что Анна Николаевна, будучи ученицей Раисы Петровны Боровковой, является продолжателем ее дела. Она – инициатор школьного конкурса чтецов, человек, преданный литературе и воспитанию подрастающего поколения.

В номинации «За служение малой Родине» звание лауреата присуждено Ксении Котовой, преподавателю ДШИ г. Касли.

- Часто бываю на мероприятиях, организованных Ксенией Михайловной, - говорит участник ЛитОбъединения, заслуженный учитель РФ Лидия Андреевна Шевцова. - Все, что делает Ксения, пронизано любовью к городу, стремлением дать молодежи то лучшее, что мы, взрослые, способны дать. Это достойный пример для всех нас.

А в номинации «Открытие» - за проекты, направленные на пропаганду творчества местных авторов, реализованные в 2017 году, диплом лауреата получила Людмила Васильевна Перминова, воспитатель ДОУ № 11, организовавшая на базе детского сада встречу с местными авторами, пишущими для детей. Все лауреаты – участники каслинского ЛитОбъединения с разным творческим стажем. Стоит подчеркнуть, что премия – статусная и не имеет денежного эквивалента. Кроме памятных дипломов, лауреаты были награждены специальными призами – символами премии: фарфоровой тарелью, наполненной уральскими яблоками. На глазах у награжденных были слезы…

- Я убеждена, что инициатива вручения премии в память о Раисе Петровне родилась неслучайно. Эту важную деятельность по пропаганде провинциальной литературы и культуры в целом, нужно всячески поддерживать и поощрять, - убеждена Римма Ивановна Дмитриева, участница каслинского ЛитО.

На открытии Чтений выступили почетные гости мероприятия – председатель жюри Чтений-2017, член Союза писателей России и член Союза Российских писателей, поэт Александр Николаевич Шубин (Озерск):

- Каслинские авторы посредством таких мероприятий пытаются вырваться за рамки своей узкой «тусовки», стремятся расширить свой кругозор, поле своего общения, дают выплеск своей энергии и заряжают нас своей неутомимостью – это, безусловно, заслуживает уважения.

В своем выступлении, посвященном разбору творчества авторов, он подчеркнул, что большинство участников Чтений – на верном пути: на пути совершенствования слова, рождающего поэзию.

Что общего между литературой и спортом? Работа на результат и ограниченность во времени... Именно это утверждение положено в основу поэтического слэма (чтение стихов на время и на оценку жюри), который ежегодно проходит на каслинской земле в рамках литературных Чтений. В этом году соревнование проходило, как и всегда на подобных мероприятиях, довольно напряженно. Зрители и сами участники с большим азартом следили за ходом Чтений.

Победителем конкурса-слема стала Марина Шалыгина-Клепалова (Кыштым).

Хмелеют хмурые кержацкие пруды.

Весна воды, темнеющие льды.

Разверзлись хляби, дождик во всю мочь

На снег последний лился в эту ночь.

В кыштымских лывах можно утонуть,

Тумана морок затмевает путь.

Но утром будущим, обрушивая свод,

Горы Хозяйка отворяет ход

Во кладовую, где слюда и малахит,

Где Лето яшмой на лежанке спит.

А на валун, что влажен и замшел,

Кыштымский ящер выползает из пещер.

И солнца первобытный океан

Колышется, мне в ощущенья дан.

(Марина Шалыгина)

Второе место жюри присудило автору из Озерска Юрию Климову.

…Ты на пороге замерла,

Как будто уходить решила,

Но вдруг внезапно поняла,

Что важное сказать забыла.

А я, прижав тебя к груди,

Окутал строчек вереницей.

И я не дал тебе уйти,

И встреча наша длится, длится...

Ночь, между тем, сменила день

Холодный, ветреный и снежный.

Из слов сплетается в кудель

Наш разговор с тобою нежный.

Я так хочу, чтобы сердца

Не застудила эта вьюга,

И вплоть до самого конца

Нам было, что сказать друг другу!

(Юрий Климов).

Третья премия Чтений досталась каслинскому поэту Валентину Баранову.

У длинных вод в домах живут луной,

Свеченьем, замыслом, параболой разлуки.

У длинных вод луна растет травой,

Священной паузой, шептанием безумий.

У длинных вод я вам не предскажу,

В чем дальше смысл и будет ли цениться

Забывчивых мгновений вереница –

Немых миров блуждающий ажур.

(Валентин Баранов).

Кроме этого, Оргкомитет Каслинских Чтений учредил спецпризы для тех талантливых авторов, которые, несомненно, заслуживают внимания и глубокого прочтения. Это каслинские поэты Лидия Смирнова (спецдиплом в номинации «Литература как образ жизни» за активное участие во всех проектах ЛитО) и Галина Савина (спецдиплом в номинации «Запретов net» за активное ведение группы ЛитОбъединения в соцсетях).

В рамках Чтений-2017 состоялась презентация новой книги Лидии Макаровны Смирновой «Я заповеди господа читаю…». В своем новом поэтическом произведении каслинский автор осмысливает заповеди Христа, проводит параллели с миром, в котором жил Иисус и сегодняшней реальностью. Вот что пишет о книге Лидии Смирновой Остап Давыдов, литературный редактор детского православного журнала «Колокольчик», член Российского Союза писателей: «Чем же привлекают стихи Лидии Смирновой? Простотой, открытостью душевной, готовностью посвятить свой талант Господу – всем тем, что требуется от поэта и христианина».

Присутствующие с нескрываемым интересом слушали стихи Лидии Макаровны и рассказ о том, как родилась ее очередная книга. «Я заповеди господа читаю…» - это результат работы двух творческих личностей: поэта и фотографа. Книга оформлена великолепными фотографиями кыштымских и каслинских храмов в исполнении Анны Гордейко – замечательного фотохудожника из Озерска.

Остается добавить, что эксклюзивные дипломы для победителей и лауреатов премии создала талантливый каслинский дизайнер (она же – автор всех оригинальных обложек книг ЛитО) Оксана Кобелева (Талвинская). Ждем наших друзей и единомышленников на каслинской земле ровно через год! До новых поэтических встреч!

Маргарита ХАЛТУРИНА,

Председатель Оргкомитета Чтений.

Фото – Галина САВИНА.