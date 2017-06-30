Состоялись общественные обсуждения корректировки муниципальной программы по благоустройству

Корректировка была проведена в связи с тем, что после проработки информации, полученной от поставщиков оборудования, и пересмотра сметной документации образовалась экономия средств. Эти средства было предложено перераспределить между двумя проектами, ранее включёнными в программу «Формирование современной городской среды в Озерском городском округе на 2017 год».

Следует отметить, что 20 апреля в администрации состоялось общественное обсуждение предложений от местного отделения партии «Единая Россия» для включения в данную муниципальную программу. В частности, было предложено: продолжить капитальный ремонт уличного освещения по пр. Ленина на сумму 7 млн рублей, благоустроить детскую игровую площадку в детском парке на сумму 5,401 млн рублей, заменить пять остановочных комплексов на пр. К.Маркса на сумму 1, 500 млн рублей.

Напомним, что в ходе реализации данного проекта на пр. Ленина должно быть заменено 79 осветительных опор и проложено четыре с половиной километра кабеля. В рамках благоустройства детской площадки будут выполнены следующие виды работ: ограждение с элементами освещения, бетонирование основания площадки и резиновое покрытие. На пр. К.Маркса, от пересечения с ул. Горная до ул. Дзержинского, должны были быть заменены пять остановочных комплексов.

27 июня в ходе общественных обсуждений было предложено экономию средств, более 470 тысяч рублей, полученную при уточнении сметы на выполнение работ по благоустройству детской игровой площадки в Детском парке (без изменения видов и объёмов работ), направить на реализацию проекта по замене остановочных комплексов на пр. К. Маркса.

– Для того, чтобы средства программы были освоены в полном объёме, было принято решение установить ещё один остановочный комплекс, – пояснил исполняющий обязанности главы администрации округа Иван Сбитнев. – Кроме того, было пересмотрено место расположения двух комплексов, которые будут установлены не на пр. К.Маркса, а по ул.Октябрьская,24 и у цеха связи ФГУП «ПО «Маяк», чтобы на самом оживлённом городском перекрёстке (пр. К. Маркса – ул. Октябрьская) полностью сложился гармоничный архитектурный ансамбль. Инициатива по включению этих трёх проектов в муниципальную программу и предложения по корректировке поступили от местного отделения партии «Единая Россия», поэтому были проведены общественные обсуждения, в ходе которых предложенные изменения были приняты.Protokol-obschestvennogo-obsuzhdeniya.doc [79,5 Kb]

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