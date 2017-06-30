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| Новости » Политика

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

29 июня состоялась очередная сессия Собрания депутатов: в ее повестке значились 24 вопроса, несколько из них касались предстоящего конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа.

О выборах главы

В рамках правотворческой деятельности, связанной с предстоящими выборами руководителей муниципалитета, которые будут проводиться в связи с изменениями, внесенными в 2016 году в Закон РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» и Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области» и утверждением Устава Озерского городского округа в новой редакции, депутаты приняли следующие решения:

- внесли поправки в собственный Регламент - правила, регулирующие деятельность и определяющие порядок работы Собрания депутатов (в том числе, установили новую норму, согласно которой голосование за кандидатуры председателя Собрания депутатов и главы Озерского городского округа будет открытым);

- назначили в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа депутатов из своего состава.

- сформировали конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа в составе:

- Абрамов Александр Анатольевич - заместитель директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО – начальник Управления разработки и реализации программы реабилитации объектов наследия;

- Костюченко Максим Иванович - заместитель начальника Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;

- Полосин Андрей Владимирович - начальник Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;

- Мительман Семен Аркадьевич - заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области;

- Шиков Виталий Борисович - начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области;

- Костиков Олег Вячеславович - депутат Собрания депутатов;

- Хисамов Фарит Вакифович - депутат Собрания депутатов;

- Орлов Сергей Евгеньевич - депутат Собрания депутатов.

Напомним, что ранее, 26 апреля 2017 года на сессии Собрания депутатов Олег Костиков сложил с себя полномочия главы Озерского городского округа, и на эту должность был объявлен конкурс, на подготовку и проведение которого отведен трехмесячный срок – все регламентные процедуры необходимо провести по 20 июля 2017 года, включительно.

Об арендной плате за землю

Заслушав выступление начальника управления имущественных отношений администрации Надежду Братцеву и приняв во внимание требования закона Челябинской области от 01.11.2016 № 444-ЗО, депутаты установили единый коэффициент, применяемый для расчета арендной платы за земельные участки, занимаемые зданиями, строениями, сооружениями, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов.

Как пояснили специалисты, это решение напрямую коснется арендаторов порядка 4630 земельных участков. С 1 июля они получат к оплате счета с новыми значениями: если ранее размер арендной платы определялся в зависимости от вида деятельности, то теперь будет зависеть от такого параметра как «разрешенное использование земельного участка» согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости. По предварительной оценке, от этих нововведений значительная часть озерских арендаторов окажется в выигрыше.

О публичных слушаниях

По представлению управления архитектуры и градостроительства администрации, депутаты назначили публичные слушания по проекту Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа на 1017-2035 годы. Обсуждение состоится 10 июля 2017 года, в 17:30 часов в актовом зале Собрания депутатов по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, дом 30а). Проект Программы будет опубликован в ближайшем номере газеты «Озерский вестник».

О корректировке бюджета

Начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва предложила депутатам внести коррективы в решение Собрания «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год…». - в том числе, согласовать направление 5 млн. рублей Управлению капитального строительства на продолжение капитального ремонта проспекта Ленина. Эти средства поступили в муниципалитет в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области в общем объеме межбюджетных трансфертов различного уровня (большинство из которых администрацией распределены в связи с их целевым назначением). Одновременно Собрание депутатов одобрило выделение более 2 млн. рублей из местного бюджета на ремонт теплосети по ул. Герцена.

В ходе сегодняшнего заседания депутаты также приняли ряд решений, касающихся управления муниципальным имуществом, Положения о муниципальной службе, Положения о Контрольно-счетной палате и другие.

http://ozerskadm.ru

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

Ключевые теги: сессия Собрания депутатов.

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Комментарии (1)

Гость,

регионами Госкорпорации «Росатом»
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