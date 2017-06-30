Депутаты подготовили правовую базу для предстоящих выборов главы

29 июня состоялась очередная сессия Собрания депутатов: в ее повестке значились 24 вопроса, несколько из них касались предстоящего конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа.

О выборах главы

В рамках правотворческой деятельности, связанной с предстоящими выборами руководителей муниципалитета, которые будут проводиться в связи с изменениями, внесенными в 2016 году в Закон РФ «О закрытом административно-территориальном образовании» и Закон Челябинской области «О некоторых вопросах правового регулирования организации местного самоуправления в Челябинской области» и утверждением Устава Озерского городского округа в новой редакции, депутаты приняли следующие решения:

- внесли поправки в собственный Регламент - правила, регулирующие деятельность и определяющие порядок работы Собрания депутатов (в том числе, установили новую норму, согласно которой голосование за кандидатуры председателя Собрания депутатов и главы Озерского городского округа будет открытым);

- назначили в состав конкурсной комиссии для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа депутатов из своего состава.

- сформировали конкурсную комиссию для проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы Озерского городского округа в составе:

- Абрамов Александр Анатольевич - заместитель директора по государственной политике в области РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО – начальник Управления разработки и реализации программы реабилитации объектов наследия;

- Костюченко Максим Иванович - заместитель начальника Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;

- Полосин Андрей Владимирович - начальник Управления по работе с регионами Госкорпорации «Росатом»;

- Мительман Семен Аркадьевич - заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области;

- Шиков Виталий Борисович - начальник Управления по внутренней политике Правительства Челябинской области;

- Костиков Олег Вячеславович - депутат Собрания депутатов;

- Хисамов Фарит Вакифович - депутат Собрания депутатов;

- Орлов Сергей Евгеньевич - депутат Собрания депутатов.

Напомним, что ранее, 26 апреля 2017 года на сессии Собрания депутатов Олег Костиков сложил с себя полномочия главы Озерского городского округа, и на эту должность был объявлен конкурс, на подготовку и проведение которого отведен трехмесячный срок – все регламентные процедуры необходимо провести по 20 июля 2017 года, включительно.

Об арендной плате за землю

Заслушав выступление начальника управления имущественных отношений администрации Надежду Братцеву и приняв во внимание требования закона Челябинской области от 01.11.2016 № 444-ЗО, депутаты установили единый коэффициент, применяемый для расчета арендной платы за земельные участки, занимаемые зданиями, строениями, сооружениями, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без проведения торгов.

Как пояснили специалисты, это решение напрямую коснется арендаторов порядка 4630 земельных участков. С 1 июля они получат к оплате счета с новыми значениями: если ранее размер арендной платы определялся в зависимости от вида деятельности, то теперь будет зависеть от такого параметра как «разрешенное использование земельного участка» согласно сведениям, содержащимся в Едином государственном реестре недвижимости. По предварительной оценке, от этих нововведений значительная часть озерских арендаторов окажется в выигрыше.

О публичных слушаниях

По представлению управления архитектуры и градостроительства администрации, депутаты назначили публичные слушания по проекту Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Озерского городского округа на 1017-2035 годы. Обсуждение состоится 10 июля 2017 года, в 17:30 часов в актовом зале Собрания депутатов по адресу: г. Озерск, пр. Ленина, дом 30а). Проект Программы будет опубликован в ближайшем номере газеты «Озерский вестник».

О корректировке бюджета

Начальник управления по финансам администрации Елена Соловьёва предложила депутатам внести коррективы в решение Собрания «О бюджете Озерского городского округа на 2017 год…». - в том числе, согласовать направление 5 млн. рублей Управлению капитального строительства на продолжение капитального ремонта проспекта Ленина. Эти средства поступили в муниципалитет в соответствии с распоряжением Правительства Челябинской области в общем объеме межбюджетных трансфертов различного уровня (большинство из которых администрацией распределены в связи с их целевым назначением). Одновременно Собрание депутатов одобрило выделение более 2 млн. рублей из местного бюджета на ремонт теплосети по ул. Герцена.

В ходе сегодняшнего заседания депутаты также приняли ряд решений, касающихся управления муниципальным имуществом, Положения о муниципальной службе, Положения о Контрольно-счетной палате и другие.

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