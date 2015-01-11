Правительство области разработает порядок продажи объектов культурного наследия

Законодательным Собранием Челябинской области были приняты поправки в региональный закон о порядке управления государственной собственностью и приватизации. С докладом выступил министр имущества и природных ресурсов Алексей Бобраков, сообщает пресс-служба министерства. Согласно внесенным изменениям областное правительство получило новые полномочия, касающиеся продажи государственного имущества. Речь идет об отчуждении объектов культурного наследия и акций хозяйственных обществ, находящихся в собственности региона, которые составляют более чем 50 процентов уставного капитала. «В соответствии с федеральным законом такое имущество может реализовываться посредством конкурса. В таком случае критерием продажи становится не только наибольшая цена, но и лучшее выполнение покупателем ряда условий. Порядок проведения конкурса и требования еще предстоит разработать и утвердить. До этого отчуждать данное имущество можно только одним способом – на аукционе», – отметил Алексей Бобраков. К условиям конкурса может относиться сохранение определенного числа рабочих мест, переподготовка или повышение квалификации работников, ограничение изменения назначения отдельных объектов, проведение работ по сохранению объекта культурного наследия. Порядок контроля за их исполнением также будет утвержден постановлением правительства Челябинской области.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/pravitelstvo-oblasti-razrabotaet-poryadok-prodazhi-obektov-kulturnogo-naslediya-39580