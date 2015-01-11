Губерния Возрождение дворов и парков: в Кыштыме реализуется проект «Городская среда» По предложению жителей Кыштыма в этом году в рамках проекта будет выполнено благоустройство набережной около Народного дома. Во дворах округа будут ремонтировать внутридворовые проезды и тротуары, устанавливать детские площадки, сообщает пресс-служба администрации Кыштыма. Приоритетный федеральный проект инициирован партией «Единая Россия». Главная его задача – создание комфортной городской среды. Программа рассчитана на пять лет и будет реализовываться в несколько этапов. Свои предложения по реализации проекта «Городская среда» на федеральном уровне озвучил Владимир Бурматов, депутат Государственной Думы, представляющий интересы жителей Кыштымского городского округа. Средства на реализацию программы выделяются сразу из трёх бюджетов: федерального, регионального и муниципального. Кроме того, в Кыштымском городском округе к проекту «Городская среда» активно подключается и коммерческие компании - Русская медная компания и АО «Радиозавод». В этом году губернатором Челябинской области Борисом Дубровским, с учётом федеральных и региональных источников, в Кыштым направлено 14 млн 952 тыс. руб. Софинансирование из муниципальной казны составит 500 тыс. руб. Две трети всех средств будет направлено на благоустройство дворовых территорий, треть - на обустройство общественных пространств – площадок, парков. Это означает, что по программе благоустройства ежегодно общими усилиями дворы в городе будут преобразованы в новое комфортное пространство. Перечень работ включает в себя ремонт дворовых проездов и тротуаров, ремонт или обустройство освещения, установку ограждений, урн, скамеек и контейнерных площадок. Кроме того, будет проведено озеленение, установлены детские площадки. Необходимо отметить, что приоритет в программе отдаётся комплексному подходу к решению вопросов благоустройства дворов. В Кыштыме создан и работает общественный совет, который непосредственно курирует данный проект. Его возглавил заместитель председателя собрания депутатов Анатолий Ваганов. Помимо депутатов по избирательным округам в него вошли ветераны и старшие по домам. «Члены совета внимательно рассмотрели все общественные инициативы, поступившие от граждан, конструктивный подход будет способствовать эффективной реализации проекта в интересах кыштымцев»,- говорит один из координаторов проекта Максим Гузынин. Партия «Единая Россия» и общественные группы будут проверять все этапы работ. Помимо прочего, сами жители имеют полное право контролировать реализацию программы на каждом этапе благоустройства. Так, по предложению кыштымцев в этом году будет выполнено благоустройство набережной около Народного дома. На эти работы по программе «Городская среда» будет направлено 4 млн 984 тыс. руб. Ещё столько же в качестве софинансирования работ направит Русская медная компания. Добавим, глава региона принял решение выделить в этом году 45 млн руб. на завершение работ на Народном доме, объекте культурного наследия регионального значения, который был закрыт на ремонт в 2007 году. Поддержав инициативу общественной организации «Феникс» и жителей округа, из местного бюджета выделяется полмиллиона рублей на обустройство площадки под размещение фонтана возле речки Кыштымки. В целом на реализацию партийного проекта «ЖКХ и городская среда» в Челябинской области будет направлено 1163,9 млн руб.: из них более 813 млн руб. из федерального бюджета и 350 млн из бюджета региона. По программе работы проводятся на условиях софинансирования: 70% из федерального бюджета и 30% – из областного. Источник: http://pravmin74.ru/novosti/vozrozhdenie-dvorov-i-parkov-v-kyshtyme-realizuetsya-proekt-gorodskaya-sreda-39566 Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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