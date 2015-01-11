Электронная регистрация – быстро и удобно

27 июня 2016 года начальник Межрайонной ИФНС России № 3 по Челябинской области Алексей Сергеевич Сумин сообщил об изменениях в налоговом законодательстве в части представления документов на государственную регистрацию в электронном виде.

Чтобы понять, как представить документы в электронном виде, мы обратились с рядом вопросов к Алексею Сумину.

- Алексей Сергеевич, каким образом можно подать документы на государственную регистрацию в электронном виде?

- Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде осуществляется на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru через электронный сервис "Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде". Единственное требование при подаче документов в электронном виде - это наличие квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи и соответствующего ему ключа электронной подписи.

- Где можно получить сертификат ключа электронной подписи?

- В случае наличия сертификата квалифицированной подписи, выданной для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде, она может быть использована при подписании электронных документов на государственную регистрацию.

В случае отсутствия сертификата квалифицированной подписи, необходимо обратиться в аккредитованные удостоверяющие центры, перечень которых размещен на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Представление налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде»

- Алексей Сергеевич, расскажите о последовательности действий, которые необходимо совершить налогоплательщику при подаче документов на государственную регистрацию в электронном виде?

- При электронной регистрации налогоплательщик, имеющий ключ электронной подписи, выполняет следующие действия:

- подготавливает и сканирует документы, с использованием программного обеспечения

- подписывает документы своей электронной подписью и направляет их в регистрирующий орган

- получает на адрес указанной электронной почты подтверждение о получении документов с указанием уникального номера, а также расписку

- получает не позднее следующего за днем регистрации документы по государственной регистрации.

- Алексей Сергеевич, скажите, имеется ли в налоговом органе бесплатная программа для подготовки документов на государственную регистрацию в электронном виде и возможна ли отправка документов на государственную регистрацию в электронном виде через нотариуса?

- Да, бесплатная программа для подготовки документов на государственную регистрацию размещена на сайте ФНС России, которая позволит сформировать пакет документов в офисе и дома. При отправке электронных документов проставляется ЭЦП нотариуса, ЭЦП налогоплательщика не требуется.

- При подаче документов через нотариуса, где можно получить документы после внесения записи?

- После внесения записи в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, документы в электронном виде направляются нотариусу, который их распечатывает и выдает заявителю.

В завершении нашего интервью Алексей Сергеевич, сообщил нам преимущества электронной регистрации.

- Основные преимущества направления документов в электронном виде:

- не требуется заверять подпись заявителя в нотариальном порядке;

- использование бесплатной программы подготовки документов для государственной регистрации, размещенной на сайте, позволит избежать неточностей при подготовке документов;

- отсутствие необходимости в личном посещении инспекции, так как документы, подготовленные налоговым органом в связи с внесением записи в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, сформированные в электронном виде и подписанные электронной подписью налогового органа, направляются заявителю по адресу электронной почты. Предоставление указанных документов на бумажном носителе осуществляется способом, указанным заявителем;

- на территории региона функции по государственной регистрации осуществляет Единый регистрационный центр, созданный в составе Межрайонной ИФНС России N 17 по Челябинской области, расположенный в городе Магнитогорске, в связи, с чем направление документов в электронном виде является наиболее рациональным.

Межрайонная ИФНС России № 3 по Челябинской области