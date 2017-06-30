» Со следующей недели за КПП-2 выйдет на линию муниципальный садовый маршрут

Реклама на сайте|Обратная связь Вторник, 4 июля, 20:44
Регистрация на сайте
Авторизация

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

Главы о проекте бюджета. 7.12.15

Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
+ Добавить Новость
Погода
Город Online
Стадион «Труд» онлайн Реконструкция спортплощадки ДЮСШ онлайн Егоза Егоза Егоза Егоза Проспект карла макса ДК Маяк ДК Маяк Площадь им.Броховича Нептун Нептун Нептун
Акция «Техника безопасности»
Здоровье
» ЦМСЧ-71
» Мед. учреждения Челябинска
Расписание автотранспорта
» Городской
» Пригородный
» Междугородний
Архив новостей

Показать/скрыть

Июль 2017 (35)
Июнь 2017 (327)
Май 2017 (242)
Апрель 2017 (261)
Март 2017 (280)
Февраль 2017 (243)
Студия визуальных решений «Ника»
| Новости » Официально

Со следующей недели за КПП-2 выйдет на линию муниципальный садовый маршрут

С 1 июля будут отменены садовые рейсы, которые осуществлялись маршрутными такси на коммерческой основе. Причиной отмены рейсов стали нарушения в организации перевозок пассажиров, которые были выявлены в ходе проверки. В настоящее время прорабатывается график движения дополнительного муниципального маршрута.

Поводом для проверки и последующего требования прокуратуры устранить нарушения стало заявление озерчанина, который указал на то, что взимание платы за проезд на заказном маршруте является незаконным.

Индивидуальный предприниматель, осуществлявший коммерческие рейсы, продолжить работу отказался, поскольку за данное нарушение на него может быть наложен серьёзный штраф, и это решение понятно, – подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации округа Иван Сбитнев. – В настоящее время только СНТ «Старт» выразило готовность заключить договор с коммерческим перевозчиком, заказной маршрут будет обслуживать пассажиров только данного садового товарищества. Плата за проезд будет производиться по договору с СНТ.

Следует отметить, что в начале апреля этого года, когда были сокращены муниципальные садовые маршруты, руководитель «Союза садоводов России» Ольга Юминова обратилась к ИП Таланин с предложением организовать дополнительные садовые маршруты. С 19 апреля до настоящего времени маршрутные такси осуществляли перевозку садоводов с восьми утра до восьми вечера с интервалом в двадцать минут.

Садовая пора начинается в середине апреля, и когда стало известно, что муниципальные садовые рейсы будут сокращены, мы стали искать выход из создавшейся ситуации, – прокомментировала положение дел руководитель местного отделения общественной организации «Союз садоводов России» Ольга Юминова. – Мы не смогли предусмотреть все юридические тонкости, поскольку только начинаем работать и не имеем достаточного практического и юридического опыта. Кроме того, старались решить вопрос быстро, чтобы садоводы, которые привыкли ежегодно пользоваться садовыми маршрутами с 15 апреля, не столкнулись с отсутствием транспорта, а смогли начать ездить на свои участки в привычном для них режиме.

Вчера состоялось совещание с участием специалистов управления капитального строительства и благоустройства администрации, а также руководства МП "Управление автомобильного транспорта", на котором было принято решение о том, что в ближайшие выходные дни 1-2 июля будет проведён мониторинг пассажиропотока по садовым маршрутам в сложившихся условиях.

У МП «УАТ» есть возможность ввести один дополнительный муниципальный маршрут, который будет двигаться по той же схеме, что и маршрутные такси: от КПП-2 до конечной остановки – СНТ «Заря», - пояснил Иван Сбитнев. - Время и частота его движения будут зависеть от проведённого анализа пассажиропотока, необходимо выяснить насколько и в какое время он будет востребован. На следующей неделе муниципальный маршрут выйдет на линию, о графике его движения будет сообщено дополнительно.

Следует отметить, что график движения муниципальных садовых маршрутов, действующий с 1 мая, остаётся без изменений.

Расписание движения сезонных садовых маршрутов raspisanie-sadovyh-marshrutov-2017-s-utochneniyami.doc [37,5 Kb]

http://ozerskadm.ru

Ключевые теги: садовые маршруты.

Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим!
-0+

Распечатать

Комментарии (1)

Гость,

Юминовой обратно посудой Цептер торговать, а Щербакову обратно в КШП. Придумали серую схему , мухоморщики.
Цитировать Ответить

Добавить комментарий

Обратите внимание, что комментарии проходят предварительную модерацию. Мы не публикуем сообщения, содержащие мат, сниженную лексику и оскорбления (даже в случае замены букв точками, тире и любыми иными символами). Не допускаются сообщения, призывающие к межнациональной и социальной розни.
 
Представьтесь, пожалуйста:
 
b
i
u
s
|
left
center
right
|
emo
color
|
hide
quote
translit
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
Введите код:

Другие новости по теме:
добавить на Яндекс
Топ просмотров
» Сегодня с Днём рождения Озёрск поздравит «Кар-мен»
» В Озёрске прошёл пикет возле здания суда
» Гала-концерт «Волшебство звука» онлайн
» Праздничный концерт ко Дню рождения ФГУП ПО Маяк
» «У нас нет претензий». Мэрия Озерска удивлена атакой на владельца ЧТПЗ
» Следователи начали сплошные допросы жителей Каслей, где пропал 10-летний мальчик
» Со следующей недели за КПП-2 выйдет на линию муниципальный садовый маршрут
Обсуждаемые новости
» Озёрск.ru теперь и в Telegram Messenger
» Состав платы за жилищно-коммунальные услуги и порядок разрешения споров
» С 3 июля отключают горячую воду
» В Озёрске урезали аппетиты чиновников
» У нового главы Озёрска появится общественный советник
» Людмила Шеболаева: «Кыштым и кыштымцы — национальное достояние России»
» В Озёрске прошёл пикет возле здания суда

Облако тегов
ДТП, ЖКХ, Качан, Кыштым, ОГИБДД, ПО Маяк, УВД, Челябинск, анонс, бюджет, выборы, депутаты, дети, капремонт, конкурс, концерт, коррупция, лук, молодежь, морковь, онлайн, перспективы, победы озерчан, полиция, праздник, преступление, прокуратура, служба спасения, соревнования, спасатели, спорт, суд, театр, театр драмы, театр кукол, фестиваль, футбол, хоккей, экология, юные таланты

Показать все теги