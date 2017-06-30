» Со следующей недели за КПП-2 выйдет на линию муниципальный садовый маршрут

С 1 июля будут отменены садовые рейсы, которые осуществлялись маршрутными такси на коммерческой основе. Причиной отмены рейсов стали нарушения в организации перевозок пассажиров, которые были выявлены в ходе проверки. В настоящее время прорабатывается график движения дополнительного муниципального маршрута.

Поводом для проверки и последующего требования прокуратуры устранить нарушения стало заявление озерчанина, который указал на то, что взимание платы за проезд на заказном маршруте является незаконным.

– Индивидуальный предприниматель, осуществлявший коммерческие рейсы, продолжить работу отказался, поскольку за данное нарушение на него может быть наложен серьёзный штраф, и это решение понятно, – подчеркнул исполняющий обязанности главы администрации округа Иван Сбитнев. – В настоящее время только СНТ «Старт» выразило готовность заключить договор с коммерческим перевозчиком, заказной маршрут будет обслуживать пассажиров только данного садового товарищества. Плата за проезд будет производиться по договору с СНТ.

Следует отметить, что в начале апреля этого года, когда были сокращены муниципальные садовые маршруты, руководитель «Союза садоводов России» Ольга Юминова обратилась к ИП Таланин с предложением организовать дополнительные садовые маршруты. С 19 апреля до настоящего времени маршрутные такси осуществляли перевозку садоводов с восьми утра до восьми вечера с интервалом в двадцать минут.

– Садовая пора начинается в середине апреля, и когда стало известно, что муниципальные садовые рейсы будут сокращены, мы стали искать выход из создавшейся ситуации, – прокомментировала положение дел руководитель местного отделения общественной организации «Союз садоводов России» Ольга Юминова. – Мы не смогли предусмотреть все юридические тонкости, поскольку только начинаем работать и не имеем достаточного практического и юридического опыта. Кроме того, старались решить вопрос быстро, чтобы садоводы, которые привыкли ежегодно пользоваться садовыми маршрутами с 15 апреля, не столкнулись с отсутствием транспорта, а смогли начать ездить на свои участки в привычном для них режиме.

Вчера состоялось совещание с участием специалистов управления капитального строительства и благоустройства администрации, а также руководства МП "Управление автомобильного транспорта", на котором было принято решение о том, что в ближайшие выходные дни 1-2 июля будет проведён мониторинг пассажиропотока по садовым маршрутам в сложившихся условиях.

– У МП «УАТ» есть возможность ввести один дополнительный муниципальный маршрут, который будет двигаться по той же схеме, что и маршрутные такси: от КПП-2 до конечной остановки – СНТ «Заря», - пояснил Иван Сбитнев. - Время и частота его движения будут зависеть от проведённого анализа пассажиропотока, необходимо выяснить насколько и в какое время он будет востребован. На следующей неделе муниципальный маршрут выйдет на линию, о графике его движения будет сообщено дополнительно.

Следует отметить, что график движения муниципальных садовых маршрутов, действующий с 1 мая, остаётся без изменений.

Расписание движения сезонных садовых маршрутов raspisanie-sadovyh-marshrutov-2017-s-utochneniyami.doc [37,5 Kb]

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