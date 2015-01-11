Неудачно нырнувшего мужчину вытащили из воды озёрские спасатели

02 июля 2017 (воскресенье) в 14.40 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа по линии 112 поступило сообщение от очевидца о том, что на карьере «Голубой» в р-не «Коровьего» пляжа тонет мужчина. Информация была доведена до службы «03». На место происшествия выехали спасатели и медики.

В 15.08 спасатели при помощи альпинистского снаряжения достали пострадавшего (житель г. Касли) из воды и передали медикам. У мужчины, находящегося в нетрезвом состоянии, ушиб головы и грудной клетки (неудачно нырнул).