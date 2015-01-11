Губерния Южноуральцы выиграли чемпионат России по боксу среди студентов С 23 по 29 июня в городе Алушта Республики Крым прошел чемпионат России по боксу среди студентов, сообщает министерство спорта. В соревнованиях приняли участие более 80 сильнейших спортсменов из 27 субъектов РФ. Сборная Челябинской области была представлена девятью боксерами, восемь из которых вернулись победителями и призерами этих престижных соревнований. Золотыми медалистами стали Оксана Трофимова в/к до 75 кг, Эдмонд Худоян в/к до 49 кг и Вильдан Минасов в/к до 60 кг. Серебряных медалей удостоились Максим Стахеев в/к до 52 кг, Артём Гаращук в/к до 75 кг, Андрей Стоцкий в/к до 91 кг и Дмитрий Филинских в/к +91 кг. Бронза у Ивана Чиркова в/к до 64 кг. В общекомандном зачете из 27 субъектов РФ, представленных на этом чемпионате, команда нашего региона завоевала 1 место, на второй ступени пьедестала оказалась команда Республики Татарстан, замыкает тройку лидеров команда Ростовской области. «Чемпионат запомнился яркими и зрелищными поединками. В качестве почетного гостя присутствовал двукратный олимпийский чемпион по боксу, Заслуженный мастер спорта России Алексей Тищенко. Это, безусловно, показывает статус и значимость этого мероприятия. С первых дней соревнований в каждой из весовых категорий ощущалась довольно высокая конкуренция и нашим спортсменам пришлось хорошо потрудиться, проявить характер и показать высокий уровень бокса для того чтобы завоевать свои медали», − отметил руководитель делегации Челябинской области Владимир Черников. «На мой взгляд, занятое нашей командой 1 место в общекомандном зачете − это прямое отображение огромного желания спортсменов победить, но также это результат большой работы физкультурно-спортивного руководства региона и непосредственно ответственных за популяризацию и развитие студенческого бокса и спорта в целом», − подчеркнул тренер команды Сергей Новиков. Следует отметить, что челябинские боксеры являются кандидатами на попадание в сборную страны для участия в следующем чемпионат мира, который пройдет в 2018 году. Напомним, студенческий спорт на Южном Урале курирует Дирекция спортивно-массовых мероприятий и комплекса ГТО в Челябинской области. Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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