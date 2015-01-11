С 1 июля подать заявление на зачисление или перевод в школу можно через портал госуслуг

Пользователи портала gosuslugi.ru могут подать заявление на поступление в школу, перевод в другое учреждение, а также записать ребенка в первый класс, не выходя из дома, сообщает министерство образования. Электронные услуги и сервисы в сфере образования относятся к числу наиболее востребованных. Электронные дневники вытесняют бумажные, для записи в детский сад используется только электронная очередь. Список сервисов постоянно расширяется. Так, на днях была доработана электронная услуга по зачислению ребенка в школу, переводу его в другое учреждение или по записи в первый класс на следующий учебный год. «Мы активно внедряем современные информационные технологии в образовательную сферу, что создает дополнительные удобства пользователям портала госуслуг», – отметил министр образования и науки Челябинской области Александр Кузнецов. Пройти процедуру, состоящую из 6 шагов, не составит труда ни для родителей поступающих, ни для самих учащихся. Все, что потребуется – заполнить электронную форму заявления, включающую выбор города, школы, параллели, класса, данные о родителях и ребенке, адрес проживания, загрузить скан-копии документов, указать, какая форма информирования об этапах обработки заявления (e-mail, по телефону, по СМС). После отправки заявления в личном кабинете пользователя появляется название услуги и статус ее рассмотрения. Итогом электронной услуги станет появление сообщения о подтверждении зачисления в образовательное учреждение или обоснованный отказ. Обращаем внимание родителей, что с 1 июля образовательная организация может объявить набор и принять будущих первоклассников с незакрепленной территории. Данный набор может продолжаться до 5 сентября включительно, при наличии свободных мест.