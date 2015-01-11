МЧС прогнозирует катаклизмы в июле на территории РФ

Глава МЧС Владимир Пучков прогнозирует природные катаклизмы в июле.

«Июнь был сложный и напряженный. Прогноз погоды на июль свидетельствует о том, что у нас будут катаклизмы», — сказал Пучков в ходе селекторного совещания.

По словам министра, «где — то могут быть очередные максимумы температур, где-то — резкие перепады температур, высокие скорости ветра, осадки».

В связи с неблагоприятным прогнозом Пучков поручил организовать исследование и принять дополнительные меры по подготовке органов управления и всей службы реагирования на природные катаклизмы.

Глава МЧС ожидает предложений по повышению эффективности работы территориальных подсистем Единой государственной системы по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) по защите жизни и здоровья при подобных явлениях.

https://regnum.ru/news/society/2295762.html