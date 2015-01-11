В Челябинской области возросло число стобалльников

В Челябинской области стали известны результаты единого государственного экзамена по химии и истории, сообщает министерство образования. 100 баллов по химии получили 7 выпускников области, 4 участника ЕГЭ-2017 получили максимальное количество баллов за экзамен по истории. «Мы гордимся, что в нашей области стало на 11 стобалльников больше. Также стали известны результаты сразу по нескольким экзаменам резервных дней, где есть один участник с 100 баллами по литературе. На сегодняшний день стобалльниками стали 119 выпускников Челябинской области. Не стоит забывать, что также максимальный результат был получен и в досрочный период за ЕГЭ по математике профильного уровня. Мы очень надеемся, что резервные сроки нам подарят еще несколько участников с высочайшим результатом», – отметила начальник управления начального, основного, среднего общего образования министерства образования и науки Челябинской области Елена Тюрина. Напомним, что в 2016 году заветные 100 балов удалось получить лишь 102 участникам экзаменационной кампании. С результатами ЕГЭ могут ознакомиться в образовательных организациях и на официальном портале ЕГЭ. В случае несогласия с выставленными баллами участники ЕГЭ могут подать апелляцию в свою образовательную организацию или непосредственно в конфликтную комиссию Челябинской области 5 и 6 июля. Отметим, что рассмотрение апелляции может проводиться в присутствии апеллянта и (или) его родителей (законных представителей), им необходимо иметь при себе документ, подтверждающий родство с ребёнком (паспорт и свидетельство о рождении ребёнка).

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-vozroslo-chislo-stoballnikov-39667