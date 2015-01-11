В рамках программы «Городская среда» в Чесме появится новый тротуар и будет отремонтирован памятник павшим воинам

По программе «Формирование современной городской среды», реализуемой при поддержке фракции «Единая Россия», Чесменскому сельскому поселению было выделено 1 млн 800 тысяч рублей. На данный момент уже прошел аукцион, на котором была определена компания-подрядчик, сообщает пресс-служба администрации муниципального образования. Сейчас активно ведется строительство тротуара. Он будет проходить от администрации сельского поселения до светофора, а с другой стороны улицы Ленина – от светофора до переулка Октябрьский. Это один из самых проблемных участков районного центра: на старом асфальтовом покрытии после дождя появлялись глубокие лужи. «На аукционе было сэкономлено 674 тысяч рублей, которые планируется направить на ремонт памятника павшим воинам, - сообщает глава Чесменского сельского поселения Сергей Перчаткин. - Здесь будет демонтировано пришедшее в негодность асфальтобетонное покрытие и уложена тротуарная плитка». Тумбы, которые стоят у памятника фронтовикам каждого поселка, сделают из керамогранита. На каждой тумбе появится ваза для цветов. Требует замены газопроводного оборудования звезда с Вечным огнем. Все эти работы планируется выполнить в течение летнего и осеннего периодов. В целом на реализацию партийного проекта «ЖКХ и городская среда» в Челябинской области будет направлено 1163,9 млн руб.: из них более 813 млн руб. из федерального бюджета и 350 млн из бюджета региона. По программе работы проводятся на условиях софинансирования: 70% из федерального бюджета и 30% – из областного.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-ramkah-programmy-gorodskaya-sreda-v-chesme-poyavitsya-novyy-trotuar-i-budet-39665