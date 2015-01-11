Молодежь Южноуральска обсудит проблемы экологии

7-8 июля в Южноуральске состоится экологический форум «Зеленая волна». Участие примут учащиеся образовательных организаций Челябинской области, общественные и государственные организации, занимающиеся природоохранной, эколого-образовательной и просветительской деятельностью, сообщает министерство образования. Мероприятие проводится с целью привлечения обучающихся образовательных учреждений к работе по изучению проблем состояния окружающей среды и практическому участию в решении природоохранных задач, способствующих экологическому воспитанию школьников. Программу форума составят лекции о проблемах загрязнения водных объектов, публичная презентация подготовленных экологических проектов, интеллектуальный квест и деловая игра «Экология России – вчера, сегодня, завтра... будущее зависит от нас!». «Сегодня в нашей области проходят многочисленные мероприятия, популяризующие охрану и сохранение природы. Такие форумы для школьников помогают воспитывать ответственных взрослых – отличное будущее России, ведь закладывать основы того, что чистота окружающего мира зависит, в первую очередь, от каждого человека – от нас самих – нужно с самого детства», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский. Отметим, победители и участники по итогам общекомандного зачета форумных конкурсов будут награждены дипломами и призами, а самые активные участники получат индивидуальный специальный приз.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/molodezh-yuzhnouralska-obsudit-problemy-ekologii-39696