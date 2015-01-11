В Бакале и Верхнем Уфалее появится около 2 тыс. рабочих мест

В Бакале и Верхнем Уфалее (Челябинская область) появится около 2 тыс. рабочих мест – по словам губернатора Бориса Дубровского, в этих моногородах формируется пул резидентов ТОСЭР, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Борис Дубровский отметил, что не только от статуса ТОСЭР зависит успех территорий, а в первую очередь, от эффективной работы по привлечению инвесторов на эти площадки. О текущем статусе в южноуральских моногородах участников проинформировала заместитель министра экономического развития региона Ирина Акбашева. По ее словам, согласование в рамках рабочей группы Минэконормазвития России прошли четыре заявки на создание ТОСЭР от Челябинской области.

Так, в Бакале, который уже получил статус, начал работу первый резидент. Это компания «Легпром», которая намерена организовать швейное производство для нужд министерства обороны РФ. Всего же рассматривается три инвестиционных проекта потенциальных резидентов ТОСЭР Бакала. В результате их реализации в течение 10 лет планируется создать 1 тыс. рабочих мест. По словам Ирины Акбашевой, в том числе рассматривается проект инвесторов из Уфы по созданию производства гранулированного чугуна.

«Заявка по Озерску и Снежинску находится на последнем согласовании в Минюсте», – уточнила Акбашева.

Постановления правительства РФ о присвоении статуса ожидает Верхний Уфалей. В настоящее время с потенциальными резидентами ТОСЭР заключены соглашения о намерениях по реализации 12-ти инвестпроектов, что позволит создать 860 рабочих мест. Так, первым резидентом ТОСЭР в Верхнем Уфалее может компания, готовая организовать производство щелочных марганцево-цинковых элементов и гарантирующая создание 120 рабочих мест.

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