Счастья в каждый дом пожелал депутат избирателям

Накануне Дня семьи, любви и верности многодетные семьи, проживающие на территории избирательного округа №12 и микрорайона №5, вместе отметили всероссийский праздник, который связан со святыми Петром и Февронией, покровителями семьи и брака в православной традиции.

Союз двух благоверных считается образцом брака, а жизнь – летопись взаимоотношений мужчины и женщины, которые сумели преодолеть трудности земного пути и сберегли те душевные качества, без которых невозможно создание подлинной семьи.

- У современных семей, особенно многодетных, свои сложности и проблемы. Но у супругов находятся силы и терпение, позволяющие сохранить крепкий, счастливый брак, в котором рождаются не один и не два ребенка, а пять или больше детей. Именно такие семьи мы пригласили в одну дружную компанию, чтобы отметить добрый и светлый праздник, - пояснил депутат Собрания депутатов Озерского городского округа Вячеслав Захаров, при поддержке которого состоялось очередное прекрасное мероприятие. Его организаторами выступили помощник депутата Людмила Кутузова, Совет ветеранов микрорайона №5 под председательством Афтаховой В.И, при участии активных жителей: Головкиной Н.А., Ивахненко Ю.А., массовиков-затейников супругов Стрижовых Ирины и Александра.

Подобные встречи стали регулярными, но в этом году родители предложили устроить совместный праздник с детьми, на что организаторы с радостью откликнулись. Для гостей накрыли чайные столы, специально для детишек подготовили развлекательную программу, в которой с удовольствием поучаствовали и взрослые. Все мальчишки и девчонки получили подарки, сладкие угощения.

Те, кто устроил праздник, заявили, что намерены продолжить замечательную традицию и вносить посильную лепту в процветание Озерска и его жителей.

http://www.ozerskadm.ru/about/info/news/32789/