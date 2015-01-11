Выходные будут теплыми, но дождливыми

Завтра, 8 июля, синоптики обещают ночью небольшие дожди, а днем солнечно и без осадков.

При этом порывы ветра будет достигать 4-9 м/с, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на челябинский гидрометцентр. Поэтому, девушки, если решите надеть развивающуюся юбку, учитывайте, что вы не в безопасности. Температура ночью +10,+12, днем +21,+23.

И сразу хорошая новость – в воскресенье, 9 июля, температура днем в Челябинске поднимется до отметки +25. А вот теперь к плохим сообщениям: синоптики обещают дожди, а днём к дождям могут присоединиться и грозы. Это тем более обидно, если учесть, что по всему городу будет отмечаться День семьи, любви и верности. Температура ночью 12-14 градусов со знаком полюс. Ветер западный 3-8 м/с. Начало рабочей недели продолжит тенденцию выходных: сохранится теплая, но дождливая погода. Температура ночью +10 +12, днем +21, +23. Ветер западный и северо-западный 3-8 м/с.

В Магнитогорске выходные обещают быть пасмурными. Так же как и в Челябинске пройдут дожди, температура днем до +23 +25, ночью +11 +15. Ветер 2-5 м/с.

В Озерске в субботу небольшие дожди, температура +21, а в воскресенье грозы и до +19. Ветер западный 2-3 м/с.

Дождь не пройдет и мимо Миасса, но будет не большой. Температура воздуха в субботу +21, в воскресенье до +18. Ветра нет, тихо.

Златоуст продолжает массовый флешмоб дождя, который прихватил с тобой грозы. Температура здесь в субботу +20, в воскресенье +18. Ветер северо-западный 2-4 м/с.

В субботу в Троицке будет сухо и +24, а вот уже в воскресенье пасмурно и небольшой дождь, температура до +21. Ветер юго-западный 1-4 м/с.

https://www.cheltv.ru/vyxodnye-v-chelyabinske-budut-teplymi-no-opyat-dozhdlivymi/