Задержан подозреваемый в убийстве 10-летнего Ивана Котова

Утром 8 июля следователями СК России и оперативными службами ГУ МВД России по Челябинской области было обнаружено тело ребенка.

В результате кропотливой работы по раскрытию преступления было установлено лицо, причастное к его совершению. Им оказался 29-летний житель города Касли.

Из показаний подозреваемого следует, что 14 июня 2017 года подозреваемый заманил ребенка в свое жилище, где совершил убийство, после чего с целью избежать привлечения к уголовной ответственности закопал тело мальчика в малолюдном месте.

В настоящее время подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения. Устанавливаются обстоятельства и мотивы совершения преступления. Следователями СК и сотрудниками правоохранительных органов продолжается осмотр места преступления и проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Напомним, что в дневное время 14 июня 2017 года ушел из дома в городе Касли и не вернулся 10-летний Иван Котов, о чем в правоохранительные органы сообщила его мать. По предварительным данным, мальчик уехал из дома на велосипеде в библиотеку школы за учебниками, но домой не вернулся.

В ходе расследования уголовного дела следователями и следователями-криминалистами СК России, сотрудниками правоохранительных органов и волонтерами проведен обход более 260 домовладений, расположенных на предполагаемом маршруте движения мальчика. Установлено и допрошено более 30 свидетелей, которые видели мальчика. Осмотрены территории гаражных кооперативов, садовых товариществ, баз отдыха, прилегающих к городской черте и находящихся на расстоянии 10-15 километров от города. Силами подразделений МЧС И ГИМС с использованием гидролокаторов и водолазов обследована акватория Каслинского городского пруда. Следователи Следственного комитета проверили более 100 лиц из ранее отбывавших наказание в местах лишения свободы на возможную причастность к совершению преступления.

Расследование уголовного дела находится на контроле центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. Ранее Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил следователям обеспечить оперативный розыск ребенка и в кратчайшие сроки установить все обстоятельства его исчезновения".

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