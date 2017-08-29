Экологи продолжают бить тревогу по факту недобросовестного вывоза отходов производства и потребления

В рамках муниципальной программы за счёт средств бюджета округа за пять месяцев текущего года в лесных массивах Озерского городского округа были ликвидированы несанкционированные свалки твёрдых коммунальных отходов общим объемом 1360 м3. По информации отдела охраны окружающей среды наиболее часто в леса вывозят строительные отходы и шины.

В этой связи специалисты отдела охраны окружающей среды информируют физических и юридических лиц, что произошли существенные изменения в законе касающиеся сбора и транспортирования отходов, с 01.07.2016 деятельность по транспортированию и сбору отходов должна быть лицензирована, согласно п.2 ст. 9 Федерального закона № 89 «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998. Игнорирование данной нормы закона может повлечь не только административную ответственность в виде штрафа, но и уголовную ответственность.

Следует так же обратить внимание юридических лиц, которые сдают свои отходы «безответственным» организациям, которые не имеют лицензии на сбор и транспортирование отходов, часто такие компании сбрасывают отходы в лесных массивах. К административной ответственности могут быть привлечены собственники отходов.

Соблюдая чистоту и порядок, вы поддерживаете экологическую обстановку на должном уровне и сохраняете свое здоровье.

Справочно:

Любая несанкционированная свалка не только выглядит не эстетично, она еще и опасна. Каждое скопление мусора — это своеобразная химическая лаборатория, производящая вредные токсины и распространяющая вокруг себя неприятный запах. Атмосферные осадки, проходя сквозь кучи мусора, как через фильтр, попадают в почву, а затем в подземные воды, реки и озера, изменяя их химический и физический состав. Несанкционированная свалка – это настоящий рассадник заразы. Такие места очень быстро облюбовывают мыши и крысы, птицы, кошки и собаки, передвигаясь по прилегающим территориям, они переносят на себе различные инфекции и заболевания, что нередко становится причиной эпидемий.

Информация подготовлена отделом охраны окружающей среды администрации округа

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