Августовская педагогическая конференция в этом году прошла в новом формате

29 августа во Дворце творчества детей и молодёжи состоялось педагогическое совещание, которое традиционно проводит управление образования администрации Озерского городского округа перед началом учебного года. Как отметила начальник управления образования Любовь Горбунова, в этом году было принято решение провести августовскую встречу педагогического сообщества не в формате конференции, а в формате совещания, чтобы создать условия для обсуждения и решения наиболее актуальных на сегодняшний день проблем и задач озерского образования.

В рамках пленарного заседания состоялось чествование педагогов, которые в этом году завершают свою педагогическую деятельность и уходят на заслуженный отдых, представление молодых специалистов, которые начинают свой профессиональный путь, а также были отмечены заслуги педагогов, чьи ученики показали высокий уровень знаний в ходе проведения единых государственных экзаменов. Следует отметить, что в этом году кадровый состав озерской системы образования пополнился пятнадцатью молодыми педагогами школьного и дошкольного образования.

С приветственным словом к собравшимся в зале обратился заместитель главы Озерского городского округа Олег Ланге:

– Высокий образовательный потенциал был и остаётся одним из ключевых факторов конкурентной способности округа.Несмотря на снижение финансирования из федерального бюджета, администрации округа совместно с депутатским корпусом удаётся сохранять объём финансирования сферы образования, который составляет восемьдесят процентов бюджета Озерского городского округа. Я надеюсь, что новый формат августовского совещания даст новый импульс для творческого поиска.

Председатель Собрания депутатов округа Олег Костиков пожелал педагогическому сообществу плодотворной работы, открытого конструктивного разговора о накопившихся проблемах:

– Озерское образование удачно объединяет в себе базовые традиции русской, советской и российской школы, а свежие передовые идеи привнесут в систему образования и воспитания новые методы и подходы.

Заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский пожелал озёрским учителям профессионального роста и новых открытий:

– Сегодня все ресурсы системы образования направлены на развитие полноценной личности, воспитание самостоятельного, образованного, востребованного гражданина. В Озерском городском округе все задачи, поставленные перед системой образования, решаются успешно.

С началом учебного года педагогическую общественность округа также поздравили протоирей благочинный Озерско-Кыштымского округа Челябинской епархии Дмитрий Шорин, исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению персоналом ФГУП «ПО «Маяк» Александр Славин.

В рамках пленарного заседания с основным докладом на тему "Эффективное использование технологий управления внутренними ресурсами образовательной системы Озерского городского округа в обеспечении качества образования" выступила начальник управления образования администрации Любовь Горбунова. Вторая часть совещания проходила в образовательных учреждениях округа, где были организованы дискуссионные площадки, прошли заседания городских методических объединений, на которых обсуждались новые формы работы, способствующие повышению качества озерского образования.

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Фоторепортаж Дениса Васильева