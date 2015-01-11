Семья озерчан приютила сыча

Необычный жилец поселился в одной из семей в Озёрске. Вот, что рассказывает читатель сайта Озёрск.ру Александра.

- Глава семьи работает на промышленном предприятии, расположенном вдоль трассы у микрорайона «Заозёрный». Несколько недель назад, заезжая на территорию предприятия, отец заметил на дороге шевелящийся пушистый комок. Сначала подумал, что это котёнок или щенок, но, выйдя из машины, обнаружил маленького совёнка, которого он едва не раздавил.

Папа любит животных, в молодости он часто подбирал «найдёнышей», однажды даже приручил подвальную крысу. Сейчас у нас дома живёт хаски, всеобщий любимец. Совёнок (потом мы узнали, что это маленький сыч) был совсем беспомощный, умещался на ладони. Как он попал на территорию цехов, непонятно: рядом нет леса, а летать птица тогда ещё не могла. В конце концов, папа забрал сычёнка домой.

Конечно, мы думали отдать находку в ДЭБЦ – мало ли что, не сможем выходить, не знаем, чем кормить, не подружится с собакой. Однако с помощью интернета узнали все тонкости, и сегодня сыч стал полноправным членом семьи. У него есть свои привычки, он уже немного перелетает с места на место, ест уже почти сам. Кормим хорошо отваренным мясом птицы, в основном – куриными горлами, они максимально похожи по составу и структуре на мясо мышей – основное блюдо сычей. Наш новый питомец уже различает нас по голосам, любит гулять по квартире и зарываться в одеяла, как в дупло. Хотя основное время спит в большой клетке, которые мы купили специально для него. Собака его не обижает, поэтому пока решили – пусть живёт. Если потянет на волю – посоветуемся с биологами и, скорее всего, выпустим подальше от людей.

Как пояснили Озёрск.ру квалифицированные специалисты, случаев выживания сычей в неволе в Озёрске пока зафиксировано не было. Хотя при должном уходе шансы на выживание птицы в домашних условиях есть. Также Озёрск.ру стало известно, что из «экзотических» животных в нашем городе содержались пауки, игуаны и ушастые пустынные ящерицы-круглоголовки семейства Агамовых.

Анастасия Гаврилова