Молодёжь Озерска проводила лето ярким праздником на свежем воздухе

В последнюю субботу уходящего лета на озере Улагач в посёлке Новогорный состоялось праздничное мероприятие для молодёжи, объединившее спортивные соревнования и концертную программу. Организатором мероприятия выступила Общественная молодёжная палата.

Одним из ярких эпизодов праздника стало соревнование по автозвуку, продолжавшееся более двух часов. Было разыграно девять классов, в каждом из которых по три комплекта медалей: «Мастер», «Монстр» и «Профессионал». Награждение участников проводил главный судья соревнований Ринат Амиев, секретарь соревнований Алена Данченко, кандидат в мастера спорта по паралимпийской выездке Антон Шалимов и председатель Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Озерского городского округа Андрей Васильев.

– По нашим подсчетам сегодня участие в мероприятии приняли более двухсот человек, – отметил Андрей Васильев. – В частности, в автозвуке приняли участие более 30 человек из поселка Новогорный, Озерска и Челябинска, учитывая то, что подобное мероприятие здесь проходит в впервые, я считаю, это хороший результат.

Первые места в категории «Мастер» заняли Иван Пучков (127.46-129.81) и Артем Клабуков (139.86-139.86); в категории «Любитель» Артур Байтурин (140.79); в категории «Монстр» – Александр Федорцов (149.42). В самой сложной категории «Профессионалы», золотой медалью была отмечена Мария Хасбиевёа, показав результат 146.22. Ещё одна представительница прекрасного пола Анастасия Власина одержала победу в классе «Новичок» – 34.57. Золотой диплом в номинации «Самый громкий авто» получил Владимир Ростов (151.96).

Пока автомобилисты соревновались в напоре своих железных коней, поклонники здорового образа жизни сыграли в пляжный волейбол, а для самых маленьких, была организованна игра твистер.

Праздничная программа мероприятия была продолжена в посёлке Новогорный у дворца культуры «Энергетик». Перед жителями выступили группа «Станция 74» и иллюзионист Алексей Виноградов. Кульминацией был запуск святящихся воздушных шаров, цвета которых – красный, белый и синий были выбраны не случайно. Организаторы посвятили праздник Дню Государственного флага РФ.

Зажигательным стал конкурс лимбо, проходивший у сцены. Участник должен был пройти под специальной тросточкой, не касаясь ее. Игра потребовала умения держать равновесие и контролировать координацию движений. Партнерами праздника выступили: ФГУП «ПО «Маяк», местное отделение партии «Единая Россия», озерские коммерческие организации.

Информация подготовлена Общественной молодежной палатой.

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