Новости Официально Оперативная обстановка на 31 августа 2017 года Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций на территории Озерского городского округа 1. Сегодня четверг 31 августа 2017 года 2. В 6 часов утра: • температура воздуха в городе была +13 град. С • атмосферное давление 743 мм рт. столба • относительная влажность воздуха 100 % • ветра нет 3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало. 4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе ДТП не произошло 5. Плановые отключения в жилых домах производятся: 1. В сетях холодного водоснабжения Музрукова 36, Семёнова 10,12,13,17 с 8 часов до оконч Дзержинского 35 п-9, Гайдара 22 п-1, Матросова 38п-5,Дзержинского 63 п-3,4 с 9 часов до оконч Дзержинского 56 п-2, Победы 2, Уральская 17, с 9 до 12 часов 2 В сетях электроснабжения Победы 5,7,9 с 9 до окончания 3 В сетях горячего водоснабжения Музрукова 36, Семёнова 10 с 8 часов до оконч Дзержинского 35 п-9, Гайдара 22 п-1,Матросова 38п5,,Дзержинского 63 п-3,4 с 9 часов до оконч Набережная 37, Космонавтов 20,Уральская17, 18, Строительная 9, Победы 2, Дзержинского 56 п-2 с 9 до 12 часов 2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме. 2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме. 2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме. 2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме. 2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме. 2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное. 2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме). 2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме. 2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН)) № п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час 1 г. Касли, ПЧ 60 0,11 2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12 3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09 4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11 5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10 6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10 Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет: - для населения - 0,57 мк Зв/ч. 2.10. Обстановка на водных объектах: Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа зарегистрировано 1 происшествие, обнаружен 1 погибший. За АППГ происшествий не произошло, погибших нет. С начала года на водоемах области погибло 31 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 67 человек. 2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет. III. Прогноз возможных ЧС на 31.08.2017г. 3.1. Опасные явления: не прогнозируются. 3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется. 3.3. Природные ЧС: не прогнозируются. Метеорологическая обстановка: Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления. Челябинская область Переменная облачность, местами небольшие дожди, ночью до умеренных, в отдельных районах грозы, ночью и в утренние часы в горных районах туманы. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный 2-7 м/с, при грозах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью плюс 12-17º, в горах и низинах плюс 5-10º, днем плюс 23-28º, на юге плюс 29-34º, на крайнем севере плюс 17-22º. 3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется. 3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется. 3.5. Техногенные ЧС: 3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима. 3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей, поражение объектов энергетики атмосферным электричеством при грозах, порывы линий электропередач при усилении ветра свыше 15 м/с. 3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, неисправность печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электроприборов, нарушение правил монтажа электрооборудования, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах). 3.6. Биолого-социальные ЧС: 3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки). 3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются. 3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде. 3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _211_ обращений граждан. http://www.ozerskadm.ru Нашли ошибку? Выделите её, нажмите Ctrl + Enter, и мы всё исправим! - 0 + Вконтакте

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