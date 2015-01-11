Родителям футболистов-подростков с алковечеринки выписали штрафы

Сотрудники челябинской полиции провели работу с юными футболистами, решившими повторить подвиги Кокорина и Мамаева, но не на поле, а с алкоголем. После вечеринки детей с водкой и тархуном их родители были оштрафованы.



В отношении родителей троих несовершеннолетних составлены протоколы об административном правонарушении. Родители еще одного ребенка в телефонном режиме уведомлены о необходимости явиться в отдел полиции для составления протокола. — рассказал инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции Ленинского района Евгений Томилов.

Также журналисты НТВ, сообщившие о произошедшем, отметили, что проштрафившихся футболистов отстранили от участия в соревнованиях.



Напомним, на детской площадке в Челябинске прохожие обнаружили нескольких подростков-футболистов в бессознательном состоянии. На ногах мог стоять только 13-летний вратарь Валера, который пытался убедить, что он и его партнеры по команде отравились в пиццерии. Однако приехавшие на место врачи диагностировали сильное алкогольное отравление. Все тот же мальчик на следующий день рассказал, что они пили водку, которую им купил незнакомый мужчина по их просьбы.

Источник: https://www.1obl.ru/news/proisshestviya/shtrafi-roditelyam-alkofutbolistov/