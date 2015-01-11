На Южном Урале начали разрабатывать проект службы сиделок на дому

В соответствии с поручением Президента России Владимира Путина в Челябинской области планово проводятся мероприятия по ликвидации очередности граждан, нуждающихся в социальном обслуживании, в стационарные учреждения соцзащиты, сообщает министерство социальных отношений. В целях выполнения поручения Президента России Владимира Путина министерством социальных отношений Челябинской области дополнительно открываются места в интернаты психоневрологического профиля. «Для максимального продления пребывания пожилых и инвалидов дома мы активно применяем стационарозамещающие технологии: приемная семья для пожилых и инвалидов, школы реабилитации и ухода, к примеру, где родственники этих граждан могут обучиться навыкам ухода за тяжелобольными. Также у нас продолжает работу мобильная служба – это бригада специалистов соцзащиты, психологов, юристов и других выявленных потребностями граждан специалистов, которые выезжают в малые и отдаленные районы по заранее утвержденному графику и оказывает соцуслуги комплексно», – отметила министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. На днях тема социального обслуживания пожилых и инвалидов на дому была поднята в Пласте, на областном совещании директоров комплексных центров социального обслуживания населения. Здесь начали разрабатывать проект положения о порядке предоставления услуг сиделок на дому, который в скором времени будет направлен в министерство социальных отношений Челябинской области для доработки и утверждения. «Сегодняшний семинар – важное мероприятие для области, ведь он дал старт новому направлению работы – созданию службы сиделок на дому. С коллегами, опираясь на практику других регионов и наше законодательство, мы постарались составить методические рекомендации для будущих сиделок – профессиональные стандарты на оказание соцуслуг, должностные инструкции, перечень предоставляемых социальных услуг, тарифы , – рассказала директор комплексного центра социального обслуживания населения Октябрьского муниципального района Екатерина Бабенкова. – В свою очередь я рассказала о программе волонтерстве, которое действует у нас в центре. Предусмотрена добровольная помощь по схеме: пенсионер – пенсионеру, ребенок – пенсионеру и пенсионер – ребенку. Например, дети проводят благотворительные акции и концерты для пенсионеров, а бабушки в свою очередь проводят для детей и их родителей кулинарные мастер-классы, на выходе получается, что все мы нужны друг другу и приносим огромную пользу». Также в семинаре приняли участие руководители комплексных центров социального обслуживания населения Южноуральска, Троицка, Пластовского, Увельского, Еманжелинского, Еткульского, Троицкого и Уйского муниципальных районов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-nachali-razrabatyvat-proekt-sluzhby-sidelok-na-domu-40592