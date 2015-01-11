Школьники Южного Урала примут участие во всероссийском открытом уроке

С 1 по 4 сентября в Ярославле будет проходить V всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России», который соберет 500 одаренных школьников со всей страны – победителей олимпиад, конкурсов, обладателей патентов и авторов изобретений, сообщает министерство образования. Челябинскую область на мероприятии представит команда из 12 школьников. В День знаний в рамках форума состоится всероссийский открытый урок. Всероссийский открытый урок пройдет в формате TED-лекции. Для школьников выступят президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский, президент «РЖД» Олег Белозеров, генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Ожидается и прямое включение с МКС, где на связь выйдут летчики-космонавты Сергей Рязанский (председатель Российского движения школьников) и Федор Юрчихин. В большом уроке, темой которого стал «Выбор профессии», могут принять участие все желающие школьники Российской Федерации с помощью просмотра интернет-трансляции. Ссылка будет доступна на портале «ПроеКТОриЯ» и в группах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках». Трансляция открытая, регистрация не требуется. Урок будет длиться весь день. В Челябинске официальными площадками трансляции урока станут образовательный центр №2 и лицей №35. Добавим, со 2 по 4 сентября команда школьников Челябинской области (10 учеников лицей №35) примет участие в форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России» дистанционно, решая проектные задачи.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/shkolniki-yuzhnogo-urala-primut-uchastie-vo-vserossiyskom-otkrytom-uroke-40590