Главные законы сентября, которые затронут каждого

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Интервью о нормативах потребления воды

Интервью со Станиславом Воденко

Интервью с главой Кыштыма

День Рождения Озёрска и ПО "Маяк" - 2017

Интервью с И.М.Сбитневым о дорогах Озёрска, май 2017

ХК "Гранит" - Лучшие моменты сезона 2016-2017 годов

Интервью с Артуром Гавриловым

Интервью с директором театра

Парад Победы в Озёрске 9 мая 2017 года

Председатель Совета ветеранов о Дне Победы

О работе Службы по делам молодежи

О реализации проекта Минстроя РФ «Формирование комфортной городской среды»

УралГУФК и Гранит 3 апреля 2017

Финал Кубка области по хоккею (Гранит Звезда) 19-03-2017

Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

Полёт над ночным Озёрском

И.А. Баринова в Озёрске

Актуальный комментарий 9.03.2016

Е. Щербаков 29.02 о мерах по ремонту дорог

Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

Е. Щербаков 29.02 о встрече с ветеранами

Е. Щербаков о работе балансовых комиссий 24.02

Е. Щербаков о странице ВКонтакте 24.02

Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

Брифинг 8.02.2016

Олег Костиков рассказал о поездке в Сколково

Онлайн-интервью с И.М.Сбитневым

О новом начальнике УКСиБа

Видеовпечатления о Егозе

О ситуации с теплоснабжением в доме №28 по бул. Гайдара. 18.01.2015

И.М. Сбитнев об аварии в Метлино. 13.01.2015

Главы о приоритетах. 11.01.2015

Глава города ответил на вопросы читателей сайта. 29.12.2015

Брифинг глав города. 28.12.2015

Об исполнении программы капитального ремонта по ОГО за 2015 год

Работа над бюджетом Озёрска завершается. 21.12.15

Сокращаем все, что можно! 14.12.15

Оснежение ГЛК "Егоза"

День города

Главы о встрече с коллективом ММПКХ. 7.12.15

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Озёрск Брифинг глав города 30.11.2015

Озёрск Брифинг глав города 16.11.2015

Интервью с А.В.Акимовым. Спортцентр "Провинция"

Интервью с Э.В.Онищенко. Развитие ГЛК "ЕГОЗА"

Александр Каюрин о готовности УК к отопительному сезону
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Главные законы сентября, которые затронут каждого

Мы больше не будем переплачивать за рыбу

С первого сентября вся рыбная продукция будет отслеживаться более тщательно - от вылова до продажи и утилизации. Об этом говорится в новом техрегламенте Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции".

Например, если в рыбе будут найдены вредные для здоровья человека препараты и стимуляторы роста, которые некоторые производители все-таки используют, такая продукция не попадет в магазины союзных государств. Теперь есть утвержденный список этих веществ. Кроме того, появятся новые требования, которые изменят процесс производства, упаковки и хранения рыбной продукции.

Тут стоит отметить долю глазури в мороженных рыбных продуктах. Масса глазури в разделанной замороженной рыбной продукции не должна выходить за 7 процентов, из неразделанных - не более 14 процентов. И теперь масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури. Лёд тронулся: мы будем точно знать, сколько покупаем рыбы.

Россиянам предложили летать налегке

С 29 сентября авиакомпании смогут брать плату с пассажиров за провоз багажа. Правда, не со всех. Это предусмотрено в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 228-ФЗ "О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа".

Лишние расходы за перелет затронут только тех, кто купил невозвратные билеты. Для возвратных тарифов багаж до 10 килограмм будет бесплатным. Сверх этой нормы авиаперевозчик назначает плату уже на свое усмотрение. Также, по новому закону, габариты ручной клади должны позволять разместить ее в салоне самолета. И предусмотрено право перевозчика расторгнуть договор на перевозку в одностороннем порядке в случае, если пассажир отказывается оплатить провоз багажа на новых условиях.

Оснований для исключения из ЕГРЮЛ станет больше

С первого сентября расширяется перечень оснований для исключения организаций из ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц). Основание для этого стал Феральный закон от 28 декабря 2016 года №488-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Появилась возможность, например, исключать из ЕГРЮЛ компании, сведения о которых оказались недостоверными. "В целом эта новация является позитивной. Но в ней скрыт риск злоупотреблений, связанных с преднамеренным указанием недостоверных сведений с целью ликвидации юридического лица", - об это "РГ" рассказал юрист BMS Law Firm Владимир Шалаев.

По словам эксперта, до внесения изменений исключение юридического лица из ЕГРЮЛ фактически означало полную невозможность получения кредиторами какого-либо удовлетворения в плоскости гражданского права. Внесенные изменения позволяют привлечь контролирующее лицо к субсидиарной ответственности.

"ЕГРЮЛ дополнен сведениями о банкротстве юридического лица. Важным новшеством является то, что законодатель решил информировать участников оборота о принятии судом заявления о банкротстве к производству, а также невозможность исключения из ЕГРЮЛ общества, в отношении которого имеется такая запись. Ранее такие сведения в официальных реестрах не публиковались.

Момент принятия к производству заявления о банкротстве является значимым, поскольку устанавливает сроки оспаривания сделок должника, а также разграничивает реестровые требования кредиторов от текущих обязательств", - заключил Владимир Шалаев.

Получать страховку по ОСАГО будем по новым правилам

С 25 сентября расширяется список возможностей, при которых можно получить страховку по ОСАГО. Об этом говорится в Федеральном законе от 28 марта 2017 г. N 49-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств".

Например, водитель сможет обратиться к своему страховщику, если ДТП произошло с участием трех и более машин. Напомним, что сейчас получить прямое возмещение убытков при аварии можно только с участием двух автомобилей.

Хочешь быть гражданином РФ - учи текст присяги

С первого сентября те, кто будет получать гражданство РФ, должен принести присягу. Это обязательное условие. Об этом говорится в Федеральном законе от 29 июля 2017 года № 243-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и статьи 8 и 14 Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

Электронные визы упростят въезд иностранным туристам в Приморье

Хотя есть свои исключения. Например, от присяги освобождаются люди, не достигшие возраста 18 лет и те, кто признан недееспособными.

Новые поправки в законы не только определяют дополнительные обязанности, но и упрощают процедуру получения гражданства РФ. Правда, только для граждан Украины. Им не нужно будет предоставлять справку об отказе от гражданства своей страны.

За американской визой придется ехать в Москву

С первого сентября россиянам получить американскую визу можно будет только в Москве. Таким образом, гражданам, которые живут в других регионах России, придется ехать в столицу для прохождения собеседования. Поэтому им придется дополнительно платить за дорогу до Москвы.

Консульства США в регионах России остаются, но получать помощь там смогут лишь американские граждане.

https://rg.ru

Ключевые теги: законы.

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