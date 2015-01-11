Праздник знаний и новых надежд

В День знаний учащиеся выпускных классов собрались на площади перед театром «Наш дом» на праздничную молодёжную акцию. Образованные и энергичные, творческие и талантливые юноши и девушки – это будущее Озерского городского округа.

Пройдёт несколько месяцев и многие из них, получив дипломы о среднем образовании, разлетятся по разным городам. Но первого сентября по традиции в их адрес звучит много добрых напутственных слов, а главное пожелание, чтобы они помнили о родном городе и по окончании высших учебных заведений возвращались сюда жить и работать.

– Учащимся одиннадцатых классов я желаю в этом учебном году сконцентрироваться на учёбе и получить высокие баллы на единых государственных экзаменах, – обратился к старшеклассникам глава округа Евгений Щербаков. – Желаю вам выбрать интересную профессию по душе и в будущем стать востребованными специалистами. Хочу пожелать вам помнить и любить свою малую Родину, а мы всегда ждём вас в Озерске. В добрый путь, с праздником!

История Озерска неотделима от истории производственного объединения «Маяк» и госкорпорации Росатом. Для участников праздничной акции прозвучала запись поздравления с Днём знаний от генерального директора Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексея Лихачёва. Генеральный директор «ФГУП «ПО «Маяк» Михаил Похлебаев в своём приветственном слове отметил, что День знаний – это праздник для всех поколений:

– Хорошая учёба в школе, особенно в старших классах, является залогом того, что вы сможете в жизни достичь определённых высот. Впитывайте знания, которые сегодня дают вам ваши учителя. Будьте настойчивыми, прилежными, трудоспособными, лучшими гражданами нашей страны, тогда наша страна будет самой сильной, достойной, уважаемой в мире державой. С праздником знаний, двигайтесь вперёд!

Ежегодно в округе проводится традиционная муниципальная спартакиада обучающихся «Олимпийские надежды». Не стал исключением и прошедший 2016-2017 учебный год. Итоги спартакиады были подведены в мае 2017 года, а первого сентября победители спартакиады лицей №23 и школа № 29 были награждены кубками. В торжественной обстановке был дан старт городской олимпиаде школьников «Здоровый мир - 2017», которая традиционно объединяет всех учащихся Озёрского городского округа.

Для гостей праздника выступили лучшие детские коллективы Озерска: театр танца и костюма «Лионель», воспитанницы спортивного клуба «Мастер», школы боевых искусств «Золотой дракон», баскетбольный клуб «Кудесники», воспитанники отделения дзюдо ДЮСШ, хоровая студия «Созвучие». По сложившейся традиции, мероприятие завершилось возложением цветов к памятнику И.В. Курчатову.

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Фоторепортаж Дениса Васильева.