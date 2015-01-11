Оперативная обстановка на 4 сентября 2017 года

Оперативная обстановка и прогноз возможных чрезвычайных ситуаций
на территории Озерского городского округа
1. Сегодня понедельник 04 сентября 2017 года
2. В 6 часов утра:
• температура воздуха в городе была +15 град. С
• атмосферное давление 738 мм рт. столба
• относительная влажность воздуха 100 %
• ветер _ северо-восточный 5-7 м/с
3. Сообщений чрезвычайного характера в службу не поступало.
4. По сообщению отдела ГИБДД за прошедшие сутки в городе произошло 1 ДТП без пострадавших.
5. Плановые отключения в жилых домах производятся:
1 В сетях холодного водоснабжения Матросова 22, Дзержинского 36 С 8 час до окончан
Матросова 30, Дзержинского 53п-1,Ленинградская 9, Космонавтов 1,2,3,4,5,6,7,12 С 9 час до окончан
2 В сетях электроснабжения Уральская 6,10, Советская 34 С 8.30 до 17 часов
Космонавтов 7 С 8 до 17 часов
3 В сетях горячего водоснабжения Матросова 22, Дзержинского 36, Иртяшская 3, Монтажников 50 С 8 час до окончан
Матросова 30, Дзержинского 37, Дзержинского53 п-1, Восточная 3 С 9 час до оконч.
Бажова 32 С 9 до 12 часов
Семенова 13 С 13 до 17 часов
2.2. Гидрологическая обстановка: в норме. 2.3. Лесопожарная обстановка: в норме.
2.4. Обстановка на объектах ЖКХ: в норме. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме.
2.5. Биолого-социальные ЧС: в норме.
2.5.1. Фитосанитарная обстановка: в норме.
2.5.2. Эпидемиологическая обстановка: в норме.
2.6. Геомагнитная обстановка: геомагнитное поле спокойное.
2.7. Состояние озонового слоя: 375-400 DU (в норме).
2.8. РХБ: радиационная, химическая и бактериологическая обстановка на территории области в норме.
2.9. Мониторинг радиационного фона на территории Челябинской области (по показаниям «Территориальной подсистемы комплексной системы мониторинга за состоянием защиты населения на радиоактивно загрязненных территориях» (КСМ-ЗН))
№ п/п Место положение точки замера Уровень радиации, мк Зв/час
1 г. Касли, ПЧ 60 0,11
2 г. Кыштым, ПЧ 38 0,12
3 с. Кунашак, ПЧ 65 0,09
4 с. Аргаяш, ПЧ 56 0,11
5 г. Озерск, ПУ ГОЧС 0,10
6 г. Озерск, пос. Новогорный, ул. Южноуральская, 5; в/ч 63330 0,10
Согласно санитарным правилам и нормативам СанПиН 2.6.1.2523-09 "Нормы радиационной безопасности НРБ-99/2009" предельно допустимый уровень радиационного фона составляет:
- для населения - 0,57 мк Зв/ч.
2.10. Обстановка на водных объектах:
Происшествия на водных объектах: за прошедшие сутки на водных объектах округа зарегистрировано 1 происшествие, обнаружен 1 погибший.
За АППГ происшествий не произошло, погибших нет. С начала года на водоемах области погибло 31 человек. За аналогичный период 2016 года на водоемах области погибло 67 человек.
2.11. Чрезвычайные ситуации на контроле: нет.
III. Прогноз возможных ЧС на 04.09.2017г.
3.1. Опасные явления: не прогнозируются.
3.2. Комплекс неблагоприятных явлений: не прогнозируется.
3.3. Природные ЧС: не прогнозируются.
Метеорологическая обстановка:
Погоду в Челябинской области будет определять атмосферный фронт высокого давления.
Челябинская область. Облачно с прояснением, в большинстве районов небольшие и умеренные дожди, местами сильные, в отдельных районах грозы, днем местами с градом. Ветер юго-восточный с переходом на северо-восточный 4-9 м/с, отдельные порывы ночью 10-15 м/с, днем 15-20 м/с. Температура воздуха ночью плюс 13-18º, на севере плюс 8-13º, днем плюс 20-25º, на юге плюс 26-31º, на севере плюс 14-19º.
3.4.1 Прогноз гидрологической обстановки: на реках Челябинской области достижение
неблагоприятных опасных уровней не прогнозируется.
3.4.2 Лесопожарная обстановка: В соответствии с прогнозируемыми классами пожарной опасности и сложившейся обстановкой (Р=0,1) возникновение очагов природных пожаров на территории Озерского городского округа не прогнозируется.
3.5. Техногенные ЧС:
3.5.1 ДТП: Существует вероятность возникновения дорожно-транспортных происшествий на территории области. Основные причины: снижение видимости при туманах, а также нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения и скоростного режима.
3.5.2 ЖКХ: Существует вероятность возникновения аварий, происшествий на системах ЖКХ (системе водоснабжения, на тепловых сетях, сетях газоснабжения и электроснабжения) (Р=0,3). Основные причины: высокий износ коммунальных сетей.
3.5.3 Бытовые пожары: Сохраняется вероятность возникновения бытовых пожаров на территории области (Р=0,5). (Основной источник – неосторожное обращение с огнем, неисправность печей и дымоходов, нарушение правил технической эксплуатации электроприборов, нарушение правил монтажа электрооборудования, поражение сооружений без молниезащиты атмосферным электричеством при грозах).
3.6. Биолого-социальные ЧС:
3.6.1 Опасные инфекционные заболевания животных: сохраняется вероятность заболевания животных бешенством (источник – лисы, собаки).
3.6.2 Опасные инфекционные заболевания людей: не прогнозируются.
3.7. Обстановка на водных объектах: существует вероятность гибели людей на водных объектах (Р=0,3) в связи с несоблюдением правил безопасности на воде.
3.8. За сутки Единой дежурно-диспетчерской службой Муниципального учреждения «Поисково-спасательная служба Озерского городского округа» принято и обработано _201_ обращение граждан.
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