Чем жила Челябинская область: главные новости недели

Лето-2017 закончилось. 1 сентября дети пошли в школу, студенты – в университеты. НМУ держится вторую неделю, в областную экологическую приемную поступают сотни звонков. В городе продолжается тотальная «зачистка» незаконных киосков – на этот раз «под прицелом» главы Челябинска Евгения Тефтелева оказалась пешеходная Кировка. Тем временем, депутаты Заксобрания «перекроили» бюджет, в области началось досрочное голосование в рамках муниципальных выборов, назначенных на 10 сентября, а региональный Минфин расставил оценки муниципалитетам и министерствам за качественное управление бюджетом. Эти и другие новости – в традиционном обзоре Агентства новостей «Доступ».

ПОТЕРЯННЫЕ И НАЙДЕННЫЕ

Полицейский, пропавший по дороге на работу из Чурилово в Коркино, нашелся спустя пять дней отсутствия. Почему страж порядка не явился на работу, сейчас выясняют его коллеги, которые перед этим в количестве почти тысячи человек вышли на его поиски и даже возбудили уголовное дело об убийстве.

Еще одна потеряшка за свои действия пока не отвечает – трехлетняя девочка, за которой недосмотрели взрослые, провела ночь в лесу в Кунашакском районе. Сегодня, 3 сентября малышку разыскали полицейские, ее жизни ничто не угрожает.

ГОРОД ЗАДЫХАЕТСЯ

Режим «черного неба» держится в столице Южного Урала уже вторую неделю. На плохое самочувствие, першение в горле, головную боль и слабость жалуется все больше жителей региона. Социальные сети пестрят сообщениями о проблемах со здоровьем и невозможности дышать воздухом с примесями.

В праздничную пятницу, 1 сентября, областной центр накрыл туман, поэтому неприятный запах еще усилился. К тому же, День знаний совпал с празднованием Курбан-байрама – нарядным школьникам и их родителям пришлось тесниться в забитых маршрутках.

Добавим, что туман со смогом задержал вылет пяти бортов в Москву и одного в Анталию. Еще семь рейсов из столицы РФ не смогли приземлиться в Челябинске, их посадили в Уфе.

В министерстве экологии напомнили, что при первых симптомах ухудшения здоровья необходимо сразу же обращаться в медицинские учреждения.

Между тем, всю неделю, будто оправдываясь за холодное лето, набирала обороты жара: к воскресенью столбики термометров поднялись к 36 градусам.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДОТВРАТИЛА КРИМИНАЛЬНУЮ СХОДКУ

В минувший вторник, 29 августа, челябинские силовики предотвратили криминальную сходку между уроженцами России и Грузии – в подразделение по борьбе с организованной преступностью доставили более 100 человек. Что делили «братки», так и осталось неизвестным. Всех задержанных в итоге отпустили.

ТРАГЕДИЯ ПОД УВЕЛКОЙ

В многодетной семье в Увельском районе произошла трагедия – годовалый ребенок, оставшийся без внимания взрослых, случайно опрокинул на себя чайник с горячей водой. Родители решили, что сами смогут помочь малышу и, вместо того, чтобы вызвать скорую помощь, его намазали растительным маслом и уложили спать. Вечером ребенку стало хуже, родители позвали фельдшера, она вызвала скорую, но было поздно. По факту гибели ребенка возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Семья не относится к категории неблагополучных, но в ней воспитывались шестеро детей.

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя мазать свежие ожоги маслом, куриным белком и мылом, как гласят народные поверья. Место необходимо охладить водой, либо влажной повязкой – около 10-15 минут. Если кожа слезла, то лить воду прямо на рану нельзя. Серьезные ожоги могут привести к летальному исходу, поэтому вызов скорой в таких случаях, особенно ребенку, обязателен.

СПОРТИВНЫЙ СКАНДАЛ

В Челябинске начались одиночные пикеты против реорганизации спортивных школ. Родители маленьких чемпионов с плакатами из разряда «Руки прочь от нашей школы» дежурят возле городской и областной администраций.

В ближайшее время в Челябинске оптимизируют шесть спортивных школ. В частности, спортшколу № 3 по футболу, «Локомотив», «ЧТЗ», «Атлет», «Факел». Решение об этом приняла Гордума в конце июня. Чиновники уверены: процесс позволит сэкономить от 10 до 30 млн рублей, в том числе, 7 млн от реорганизации только вышеперечисленных учреждений (всего в Челябинске на сегодняшний день 69 детских спортивных школ. – Прим. АН «Доступ»). Это случится, прежде всего, за счет зарплат бухгалтеров и директоров, который будут уволены по итогам реорганизации.

«Волноваться родителям не стоит, этот процесс обсуждали, экономические расчеты делали. Никаким образом на тренировочный процесс реорганизация не повлияет – дети занимаются в удобное для них время в удобном для них месте, но при этом учреждение получает дополнительные деньги, которые руководитель перенаправит, например, на новое оборудование и инвентарь», – комментирует Евгений Иванов.

УШЕЛ ТАЛАНТЛИВЫЙ МУЗЫКАНТ

В Москве от онкологического заболевания в возрасте 38 лет умер Заслуженный артист России скрипач Дмитрий Коган. Музыкант Игорь Бутман и другие известные деятели культуры выразили глубочайшие соболезнования родным и близким Когана в связи с утратой. Особое место в репертуаре скрипача занимал цикл из 24 каприсов Паганини, долгое время считавшихся неисполнимыми.

Власти Челябинской области также выразили глубокие соболезнования родным и близким скрипача Дмитрия Когана в связи с его смертью. «Его концерты в Челябинске навсегда оставят неизгладимое впечатление на жителей региона», – комментирует пресс-секретарь губернатора региона Дмитрий Федечкин.

Знаменитый музыкант не раз приезжал в Челябинск. Так, в ноябре 2004 года он выступил в Челябинской филармонии с концертом, посвященным 80-летию своего деда, великого скрипача Леонида Когана. С 2011 по 2014 год Дмитрй Коган был советником по культуре губернатора Челябинской области и художественным руководителем международного фестиваля «Дни высокой музыки».

1 СЕНТЯБРЯ В САМОЙ БОЛЬШОЙ ШКОЛЕ УРФО

В Челябинске открылась самая большая школа в Уральском федеральном округе: ее площадь составляет 33 тыс. квадратных метров, территория – три гектара.

Строительство школы на улице Скульптора Головницкого, 5 в микрорайоне Парковый велось по поручению президента Владимира Путина. Ход работ лично контролировал глава региона. Проектная мощность учреждения составила 1 175 мест, но в школу зачислили около 2 тыс. учеников, которые будут учиться в две смены. Только первых классов в новой школе 17 – сегодня на свою первую в жизни торжественную линейку пришли 512 малышей.

Всего 1 сентября за парты сели 395 тыс. южноуральских школьников, из них 55 тыс. – первоклассники (на 5 тыс. больше, чем в прошлом году). 20% детей будут получать образование во вторую смену.

О том, как отмечали День знаний подростки с ограниченными возможностями здоровья можно посмотреть здесь.

ИСТОРИЯ БЕЗДОМНОГО ИЗ КИРГИЗИИ

Уроженец Киргизии более 10 лет жил в Челябинске без документов, не торопясь их оформлять, а когда остался без ног, понял, что без гражданства и пособий погибнет, – 42-летнего колясочника, живущего на улице, жалеют и пытаются спасти неравнодушные горожанки.

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