Привет от Восточного Туркестана!

Дапанджи – замечательное блюдо, ярко характеризующее уйгурскую кухню. Богато, красиво и ароматно. И, в общем-то, не требует больших усилий. Ингредиенты, данные мной сегодня, отнюдь не догма. Здесь может быть и стручковая фасоль, и пекинская капуста, и картошка, и зеленая редька… Количество тоже на собственные пристрастия. Жестких установок нет, но есть притягательный вкус.

Джапанджи подается, как правило, с гарниром из лапши удон, или из риса, или, если уж совсем по-современному, из картофеля. Для приготовления этого блюда в данном варианте нам понадобится:

курица - 1,5 кг

крахмал - 1 ст. л.

соевый соус - 2 ст.л.

растительное масло - 100-150 г

сахар - 2 ст.л.

луковица - 1 шт.

перец чили - 0,5-1 стручок

сельдерей - 2 веточки

помидоры - 2-3 шт.

паприка - 1 ст.л.

бадьян - 2 звездочки

молотый имбирь - 0,5 ч.л.

молотый белый перец - 0,5 ч.л.

кориандр - 0,5 ч.л.

соль - по вкусу.

Первым делом делим курицу на 16-18 кусочков. Это будет нашим началом. Добавляем ложку крахмала, две ложки соевого соуса и хорошо перемешиваем. Пусть пока стоит.

Ставим на огонь казан (я делал в воке), разогреваем масло, засыпаем сахар и помешиваем до его растворения.

Запускаем в масло курицу. Помешивая, обжариваем до румянца.

Теперь пошел лук, порезанный полукольцами. Его тоже обжарим минут 10.

Теперь можно забросить перчик чили. Я, щадя семейство, использовал только половину стручка. А так бы не бывать тому! Только целый! )

Обжариваем, помешивая содержимое, в течение пяти минут, забрасываем сельдерей и тоже жарим пять минут.

Теперь запускаем специи – бадьян, молотые имбирь, белый перец и паприку, толченый кориандр.

Перемешиваем и запускаем помидоры. Для ленивых можно воспользоваться двумя-тремя столовыми ложками томат-пюре. Жарим минут 10.

Заливаем содержимое (по желанию) горячей водой примерно вровень с продуктами и даже меньше. Кто-то может и не заливать – вполне хватит выделившегося сока. Пусть покипит тихонько минут 20-25.В это же время и солим. Не забываем, что соевый соус соленый, то есть, пробуем.

Теперь забрасываем болгарский перец, порезанный средними ломтиками, и чеснок, порезанный пластинками, перемешиваем и даем повариться на медленном огне еще 10 минут. Готово.

На тарелку кладем приготовленный гарнир, а сверху дапанджи. Наивкуснейший привет посылает нам Восточный Туркестан!)