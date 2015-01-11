В Еманжелинском районе завершен капитальный ремонт в 29 многоквартирных домах

В Еманжелинском районе завершен капитальный ремонт по 63 видам работ на 29 многоквартирных домах. В целом в этом году по муниципалитету запланировано выполнить 83 вида работ на 38 домах на общую сумму свыше 68, 3 млн рублей. Объемы работ 2017 года превышают предыдущий в три с половиной раза, сообщает пресс-служба регионального оператора капремонта. Накануне в Еманжелинском муниципальном районе состоялась очередная приемка капитально отремонтированных многоквартирных домов, вошедших в краткосрочный план реализации программы капитального ремонта 2017 года. Комиссия в составе представителей министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области, регионального оператора, администрации муниципалитета, подрядных организаций, собственников провела тщательный осмотр крыш и фасадов, систем водоотведения, теплоснабжения, холодного водоснабжения, предъявленных к сдаче. «Дома – как с картинки», – любуются местные жители ранее неприметными двухэтажками, расположенными на улице Мира в Еманжелинске. Капитальный ремонт в многоквартирных домах с 65-летней историей стартовал весной 2017 года. Подрядная организация выполнила на каждом доме комплекс работ по капремонту фасада и крыши. Сейчас все строительно-монтажные мероприятия на объектах уже завершены, после выполненного ремонта дома заметно преобразились и стали напоминать таунхаусы с яркими фасадами. Особое внимание в связи со скорым наступлением отопительного сезона уделяется ремонту систем теплоснабжения в домах, где данные работы уже были начаты. В поселке Красногорском в доме по улице Победы, 40 такой капитальный ремонт завершен и принят комиссией. «Необходимо отметить, что без подписи представителя собственников работы не могут быть приняты и не оплачиваются региональным оператором», – напомнил генеральный директор регионального оператора капитального ремонта Челябинской области Вадим Борисов. «Отопление поменяли, вместо чугунных батарей у нас теперь стоят современные – биметаллические. Теперь можно жить спокойно», – поделился своим впечатлением от проведенного капремонта житель дома Руслан Зайцев. Для справки: Существует семь видов работ капитального ремонта в многоквартирном доме: ремонт внутридомовых инженерных систем (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения); ремонт или замена лифтов и лифтового оборудования; ремонт крыши; ремонт подвальных помещений; утепление и ремонт фасадов; установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления; ремонт фундамента многоквартирного дома.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-emanzhelinskom-rayone-zavershen-kapitalnyy-remont-v-29-mnogokvartirnyh-domah-40669