Главный сосудистый хирург региона: «Мы активные противники ампутаций и стараемся их минимизировать»

С 7 по 8 сентября в Челябинске состоится международная научно-практическая конференция, посвященная проблемам лечения язвенно-некротических поражений конечностей при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы, сообщает министерство здравоохранения. Ежегодно в России выявляется около 45 тысяч новых случаев критической ишемии мозга, которая ведет к нарушению кровоснабжения нижних конечностей. Если пациент попадает к врачу вовремя, современные препараты и технологии позволяют предотвратить развитие необратимых изменений сосудов нижних конечностей. В запущенных стадиях лекарственная терапия практически бесполезна, врачам остается только выполнять хирургические операции, которые нередко заканчиваются осложнениями вплоть до ампутации конечности. Однако современные технологии настолько расширили возможности лечения, что подобрать терапию и избежать ампутации можно даже в самых сложных случаях. Главное – чтобы врачи в больницах первого и второго уровня знали о таких возможностях и были готовы применять их.«Цель нашей конференции в том, чтобы расширить взгляды и знания врачей на местах, – отметил главный сосудистый хирург министерства здравооохранения Челябинской области Владимир Владимирский. – В Челябинской области ежегодно проводится до полутора тысяч ампутаций нижних конечностей. При «высокой» ампутации (выше колена) 20% пациентов в течение года умирают от различных осложнений. Это очень серьезная цифра. Части таких операций можно избежать, если врачи разных специальностей объединят усилия. Мы активные противники ампутаций, поэтому стараемся минимизировать количество операций».По мнению организаторов конференции, такой подход необходимо распространить на как можно большее число врачей. Доктора на местах должны понимать, что пациента с критической ишемией можно направить в клинику более высокого уровня. Когда же речь идет о мелких хирургических вмешательствах, их необходимо делать на местах, главное – вовремя.«Ориентиром должно стать минимальное вмешательство, – добавил Владимир Владимирский. – Если мы сможем сломать стереотип, что при серьезных нарушениях кровообращения ногу необходимо ампутировать, мы преодолеем проблему. Все необходимые технологии у нас есть. Осталось наладить маршрутизацию, «утрясти» организационные моменты и сформировать комплексный подход к лечению таких пациентов на всех этапах – от первичного приема у терапевта, эндокринолога и кардиолога до консультаций и оперирования у сосудистых хирургов».В ходе конференции участники из 17 городов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья, смогут поделиться опытом, принять участие в специализированных мастер-классах, увидеть онлайн-трансляции из лучших операционных России и Италии. Также специалистам будут представлены современные средства по уходу, позволяющие заживать самые серьезные раны.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/glavnyy-sosudistyy-hirurg-regiona-my-aktivnye-protivniki-amputaciy-i-staraemsya-ih-40691