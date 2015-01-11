С заботой об инвалидах

В Озёрске театр кукол и главный перекрёсток станут доступнее для лиц с ограниченными возможностями.

Формирование доступной (или безбарьерной) среды для граждан с ограниченными физическими возможностями является одной из задач органов управления. В Озёрске с целью её решения принята муниципальная программа «Доступная среда». Как сказано в преамбуле документа, «отсутствие постоянного финансирования задерживает работу, ведущуюся в этом направлении. Недостаточно активно производится реконструкция объектов социальной сферы, культуры, физической культуры и спорта под условия жизнеобеспечения граждан с ограниченными возможностями, оборудование технических средств регулирования дорожного движения инвалидов и маломобильных групп населения. Это обусловливает необходимость разработки настоящей муниципальной программы».

Действующая редакция программы «Доступная среда» принята в конце 2016 года и рассчитана на три года, но при этом она постоянно дополняется в соответствии с потребностями «особенных» озерчан. Так, на днях главой Озёрского городского округа Е.Ю.Щербаковым подписано постановление №2277, которое позволяет сделать ещё один шаг к доступной среде. В соответствии с распоряжением главы округа, два объекта в Озёрске станут более комфортными для инвалидов: муниципальный театр кукол «Золотой петушок» будет оборудован специальными знаками помещений для информирования инвалидов и маломобильных групп населения, а на самом оживлённым перекрёстке города – на пересечении улиц К.Маркса и Октябрьская – будет проведено оснащение светофорного объекта звуковыми сигнализаторами.

Средства на дополнительные пункты программы «Доступная среда» в общем размере 100 000 рублей выделены из местного бюджета, работы будут закончены до конца текущего года.

Озёрск.ру