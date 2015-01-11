Выявлены 9 нарушителей перевозки детей

Уважаемые жители Озерского городского округа!

Безопасность ребенка во время поездки на автомобильном транспорте целиком и полностью зависит от водителя, который должен знать и соблюдать Правила дорожного движения.

Перевозка детей до 12-летнего возраста должна осуществляться с использованием детского удерживающего устройства в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности. Это требование Правил, которое непосредственно обязывает водителя обеспечить безопасность перевозимого ребенка. В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, в рамках проведения II этапа профилактического мероприятия «Внимание – Дети!» 6 сентября 2017 года сотрудники ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск провели профилактическое мероприятие, направленное на выявление водителей, которые перевозят детей в возрасте до 12 лет без детского удерживающего устройства.

За два часа было проверено около 170 единиц автотранспорта, проведены разъяснительные беседы с каждым водителем о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Но несмотря на то, что большинство родителей и образовательные организации были проинформированы о предстоящем профилактическом мероприятии, к административной ответственности по части 3 статьи 12.23 КоАП РФ были привлечены 9 водителей, которые нарушили правила перевозки детей. За данное нарушение действующим законодательством предусмотрен штраф на сумму 3000 рублей.

Водитель, помни: здоровье и жизнь ребенка - бесценны! Используйте детские удерживающие устройства при перевозке детей!

ВНИМАНИЕ!!!

Оплачивать пошлины на государственные услуги можно со скидкой 30%.

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1. Подайте заявление на услугу через портал Госуслуг;

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- банковская карта (MasterCard, Visa, Мир);

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Если все условия соблюдены, то Вы получаете скидку на оплату пошлины.

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлины для услуг:

- получение или замена водительского удостоверения;

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Перечень госуслуг с возможностью оплаты госпошлины через портал со временем будет расширяться.

Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от 21.07.2014 №221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».

Уважаемые участники дорожного движения!

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД). Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск