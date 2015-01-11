Тревога — ложная, в сумке — яблоки

7 сентября 2017 в 16.50 в единую дежурно-диспетчерскую службу Озерского городского округа позвонил озерчанин с сообщением, что на автобусной остановке в районе дома № 37 по проспекту Победы находится подозрительная сумка.
Информация была доведена до служб экстренного реагирования округа. К месту нахождения сумки выехали представители УВД, ФСБ, медицинские работники и дежурная смена спасателей. Сумка была проверена. Тревога оказалась ложной, в сумке находились яблоки. Помощь спасателей не потребовалась.
Убедительная просьба к озерчанам! Не оставлять свои вещи в общественных местах.
Елена Коробова, инструктор ГО
Ключевые теги: ложная тревога.
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